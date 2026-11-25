Los trabajadores de las universidades nacionales vuelven al paro este miércoles en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En Entre Ríos, los gremios docentes Sitradu y AGDU y el nodocente Apuner adhieren a la jornada nacional, que tendrá como eje la recomposición salarial y el financiamiento de las universidades públicas.

El paro de docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) es de 24 horas y sin concurrencia a los lugares de trabajo.

A nivel nacional, la medida estará acompañada por un banderazo federal en las distintas universidades.

El reclamo apunta a que el Presupuesto 2027 incluya las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios exigen que se garantice su cumplimiento para recuperar los salarios, incrementar las becas estudiantiles y asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones, publicó Página Gremial.

Rechazo al proyecto presupuestario

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) confirmó su participación en la jornada. “Sin salarios dignos ni un presupuesto acorde, no hay universidad posible”, expresó el gremio. Además reclamó a las diputadas y los diputados nacionales que garanticen el cumplimiento efectivo de la ley.

Por su parte, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) adhirió al paro que fue resuelto en el Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), organización a la que pertenece.

Desde AGDU advirtieron que “el proyecto presupuestario sostiene el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y profundiza el ajuste sobre la educación, la salud, la ciencia y la tecnología”.

Reclamo por condiciones laborales y contra las violencias

El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) sumó a la convocatoria los reclamos vinculados con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Disidencias, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre.

La organización advirtió que la precarización laboral, los salarios de pobreza, las desigualdades de género en el sistema científico y universitario, y la sobrecarga de las tareas de cuidado, también son formas de violencia. En ese marco, cuestionó el ajuste previsto en el Presupuesto 2027 sobre las universidades públicas, la ciencia y los derechos laborales.

Además del paro, Sitradu convocó a participar de la movilización prevista para este miércoles en Paraná, en el marco del 25N. Será a las 18, desde Plaza de Mayo hasta Tribunales.

El Presupuesto 2027

Las acciones continuarán el jueves 26 de noviembre con una movilización a la Plaza del Congreso, a las 13, ante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados de la Nación.

El Frente Sindical Universitario convocó a impulsar actividades de visibilización en todo el país, en articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).