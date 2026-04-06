Un nuevo siniestro vial se produjo en la Ruta 14 a la altura de Gualeguaychú, en el kilómetro 38.

Según supo Ahora ElDía, un automovil y un camión impactaron entre si y terminaron despistando hacia el cantero central.

Por fortuna, en ese tramo hay mucho espacio entre ambas manos de la autovía, por lo que ambos vehículos pudieron detener sus trayectorias sin impactar contra nada y por lo tanto no hubo heridos.

Sin embargo, el vehículo de menor porte comenzó a incendiarse y terminó consumido por las llamas.