Prometen que el usuario puede acceder a una gratificación inmediata sin incurrir en ningún gasto. Es decir, puro y absoluto placer. Eso, ¿es posible? ¿Realmente es sin contraer deuda? No hay acción que no genere algún costo. Quizás este pago no sea puramente económico, pero se cobra de diversas maneras.

Quienes diseñaron estos sitios conocen a la perfección la subjetividad de nuestra época. Se nombran abiertamente en sus páginas o aplicaciones como “sitios de dopamina”, exponiendo sin ningún velo su máxima: la promesa del placer ilimitado. El problema radica en que, al no haber un tope ni un costo real aparente, esta conducta deviene rápidamente en una compulsión a la repetición. En personalidades con tendencia a la adicción, esta dinámica no hace más que alimentar y agrandar el síntoma.

El placer que inicialmente se encontraba en la compra, el juego, la comida, el alcohol, muta hacia una necesidad constante de un plus; una insaciabilidad que empuja al sujeto a los canales oficiales de apuestas, comida o compras. En última instancia, estas páginas funcionan con un cartel directo y luminoso que ordena una sola cosa: «¡Consumir más!». Al no existir un freno real ni una ley que regule la experiencia, el circuito del goce se vuelve infinito y desbocado: más consumo, más quiero; más quiero, más consumo.

Quien creó estas páginas claramente está muy bien asesorado sobre lo que pega en esta era y en este siglo: el consumo. No es casualidad dónde surge este fenómeno (en Corea) y cómo se replica en países como Inglaterra. El objetivo de estas páginas es, supuestamente, hacerte un bien; que sientas dopamina "sin gastar dinero, sin engordar, sin costo alguno". Pero, ¿acaso no estuvo usted atrapado varios minutos/horas en la pantalla de su teléfono, tablet o computadora? ¿Qué de su alrededor no vio en el medio del scrolleo continuo y sostenido? La sonrisa de su hija, una charla profunda con su pareja, un mate con un amigo, el calor de una madre, o incluso discutir con sus hermanos.

La propuesta de estas plataformas es tan mágica que resulta inexistente. Porque encontrarse con la falta es inevitable. Taponar eternamente el agujero, ese vacío que angustia, con consumo y solo con eso, no nos sirve y nunca, nunca alcanza.

Cuidémonos de estas maniobras que pretenden que tengamos un «mayor control» sobre nosotros mismos cuando, paradójicamente, es lo que más se nos escapa. Al quedar atrapados en este circuito, perdemos la esencia misma de lo que nos humaniza y nos hace quienes somos.