Este martes, una columna de docentes y trabajadores estatales recorrió las calles de Gualeguaychú en el marco de la segunda jornada de paro provincial. La movilización partió desde la esquina de 25 de Mayo y Rocamora, y culminó en la sede de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La protesta se realizó luego de que el lunes las organizaciones gremiales rechazaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno. La medida de fuerza tuvo un alto nivel de acatamiento en las escuelas de la ciudad, con porcentajes que oscilaron entre el 60 y el 100 por ciento.

La marcha contó con la participación de docentes nucleados en Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), en la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y en la Asociación de Maestros Técnicos (AMET). También se sumaron referentes de ATE y del Sindicato de Aceiteros, consolidando un frente común de reclamo. La presencia de familias, jubilados y jubiladas reforzó el carácter colectivo de la protesta, que busca visibilizar la defensa de la educación pública y de los derechos previsionales.

Durante la concentración, la conducción gremial expresó con firmeza su malestar , Soledad Ponce, secretaria General de Agmer Gualeguaychú comentó: “Convocamos a las 18.30 horas en 25 de Mayo y España y armamos una marcha que llegó hasta la Facultad de Bromatología. Nos acompañaron compañeros de ATE, del Sindicato de Aceiteros, familias y jubilados que se suman porque este gobierno plantea un ajuste focalizado también en ellos".

Además la dirigente, adelantó: "El viernes habrá una reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones, donde se adelantará la propuesta de reforma previsional. Nosotros nos posicionamos en contra y vamos a defender nuestros derechos previsionales, derechos que hemos sabido conquistar y que muchos compañeros que nos antecedieron han dado su salud en esa lucha. Estaremos presentes en la calle las veces que sean necesarias.”

La dirigencia cuestionó con dureza la propuesta salarial del Gobierno: “Es paupérrima, divide a los trabajadores porque establece diferencias entre quienes tienen menos de 10 años de antigüedad y los jubilados. Obliga a la docencia a compararse entre sí. Además, hay resoluciones frenadas y liquidaciones con errores que se pagan por complementaria. El aumento anunciado por decreto es una burla, porque se demora dos meses en cargarse y abonarse. La recomposición debe ser en blanco, para no desfinanciar nuestra obra social ni la caja de jubilaciones.”