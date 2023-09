El candidato presidencial por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, hará un anuncio sobre la política de seguridad que pretenderá llevar adelante durante su eventual gobierno.

En este sentido, el legislador del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez adelantó parte de esas medidas y afirmó que pretenden crear "la Agencia Nacional de Fuerzas Combinadas", para coordinar "a las fuerzas nacionales, fuerzas provinciales y el escalón preventivo local" para "borrar las organizaciones criminales y recuperar la tranquilidad".

“Ya está presentada en el Congreso una modificación a la ley de seguridad interior para la creación de la Agencia Nacional de Fuerzas Combinadas para poner todas las acciones que el Estado tiene en un mismo punto, borrar las asociaciones criminales y recuperar la tranquilidad”, afirmó el legislador en diálogo con 221 Radio. Y agregó: “Si Massa es presidente buscará los acuerdos necesarios para aprobarlo”.

El referente del espacio que conduce el ministro de Economía, anunció: “Vamos a proponer una ley seca de balas ilegales. El arma es el problema, no la solución. No está en nuestra cabeza entregar armas al vecino para defenderse ante un hecho de inseguridad ni convocar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad porque no funciona”.

"Hay que demostrar una voluntad potente del Estado respecto a ciertos bienes jurídicos y como se atenta a ese bien, a tu vida. El delincuente armado comete un delito grave y la justicia tiene que sacarlo de circulación de la sociedad. Hay que terminar con la puerta giratoria", expresó Gutiérrez. Y añadió: "Ya está presentada la ley para que eso suceda".

Por último, el diputado apuntó que “es muy fácil decir 'el que las hace, las paga'”, en referencia a los sectores opositores, que proponen “bajar la ley de imputabilidad juvenil”. “Nosotros armamos un Código de Responsabilidad Penal Juvenil, con más de 60 regulaciones, que nos llevó casi un año preparar”, concluyó. (Letra P)