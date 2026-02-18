A través de la Dirección de Tránsito informaron que los beneficios del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) correspondientes a los boletos Primario, Secundario, Universitario y Docente se extienden hasta el 21 de marzo de 2026.

La medida tiene como finalidad garantizar que estudiantes y docentes continúen accediendo al beneficio mientras se organizan los trámites administrativos del nuevo ciclo lectivo.

Las personas que no realizaron la actualización a principio de año podrán hacerlo. El beneficio se mantendrá vigente hasta el 21 de marzo y deberá actualizarse nuevamente en esa fecha con la presentación del certificado de alumno regular 2026.

Quienes ya cuentan con el beneficio actualizado deberán renovarlo a partir del 21 de marzo, presentando el certificado de alumno regular 2026.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a la Dirección de Tránsito (Presidente Perón 1239), de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas, o realizar consultas a través de GualeActiva.