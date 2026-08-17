La decisión se adoptó de manera preventiva, al tener en cuenta las condiciones meteorológicas previstas y el alerta amarillo emitido para la ciudad y la región.

El acto contemplaba una ceremonia especial en homenaje al Padre de la Patria y la plantación de un retoño histórico del Pino de San Lorenzo, que será donado por la Asociación de Amigos para la Preservación del Retoño Histórico del Pino de San Lorenzo de San Pedro.

Desde el Gobierno municipal se informará oportunamente la nueva fecha de la plantación del retoño, una vez que las condiciones climáticas permitan desarrollar la actividad con normalidad.