La Secretaría de Comercio, conducida por Pablo Lavigne, publicará mañana una resolución que busca reducir los fraudes en transacciones con tarjeta de crédito, débito o prepagas, particularmente en el caso de las clonaciones para realizar compras ilegales.



La norma será de alcance nacional, para la cual esperan que la adecuación demore entre 3 y 6 meses, contempla que los comercios no podrán obligar a los clientes a desprenderse en ningún momento de su plástico ni de su DNI, por lo que deberán chequear la información frente a ellos en todo momento.



Fuentes de la secretaría indicaron a Infobae que la norma será firmada hoy por Lavigne y publicada en la madrugada del martes en el Boletín Oficial. La medida fue confeccionada por el subsecretario de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño. La adecuación podría llevar entre 90 y 180 días, aunque entrará en vigencia desde su publicación.

“Durante 2023 se recibieron en Defensa al Consumidor casi 7.000 denuncias por este tipo de fraudes”, precisaron.

Hace dos semanas Blanco Muiño había dado algunas pistas sobre este nuevo sistema de pago a través de su cuenta social de X: “Falta poco... Cada consumidor podrá pedir el POS, sin tener que entregar su tarjeta. Menos fraudes y robos de datos. Mejoran las prácticas comerciales”.

En definitiva, las operaciones serán cargadas por quienes atiendan cada negocio pero deberán extender la terminal de cobro al consumidor al momento de pasar la tarjeta. “Tampoco podrán sacarle el DNI y tendrán que chequearlo delante del cliente”, añadieron desde Comercio.

En un ejemplo práctico, en caso de alguien que compra una cerveza en un bar, podrá pedir que acerquen el posnet a la mesa para pasar su tarjeta o apoyarla en caso de que tenga el sistema “contactless” y el empleado que lo atienda deberá chequear frente a él que los datos de su documento coincidan con los que figuran en el plástico.

Uno de los fraudes más comunes asociados a las tarjetas de crédito es el de la clonación para realizar compras truchas. El modus operandi más sofisticado es el de los falsos posnet con los que se puede copiar datos, aunque no suelen ser los más extendidos.







En este caso, con la medida que lanzará mañana, Comercio apunta a una que se realiza de manera más artesanal. Es un proceso por el cual se le sacan fotos a los plásticos (número, vencimiento y código se seguridad), a lo que se puede sumar la imagen del DNI, para después hacer compras on line a nombre del titular. Si esto se hace en montos pequeños, puede pasar desapercibido.

Es importante que los usuarios revisen con frecuencia sus transacciones y su saldo disponible, para chequear no haber caído en algún tipo de fraude. Eso puede hacerse a través del home banking de la entidad bancaria a la que pertenezca la tarjeta. Es recomendable hacerlo siempre desde una red de Wi Fi que sea segura.

Cómo denunciar un fraude con tarjeta de crédito



En caso de detectar algún tipo de movimiento inusual en sus tarjetas o directamente que el consumidor se de cuenta de que fue víctima de un delito, Mercado Pago recomendó tres pasos a seguir:

Bloquear la tarjeta. Ponerse en contacto con la entidad bancaria emisora del plástico y explicarle el caso particular.



Denunciar el fraude. Es importante reportar a las autoridades pertinentes sobre la maniobra, algo que es casi tan importante como notificar al banco en cuestión. “Por ejemplo, si utilizan tu tarjeta en una tienda, podés avisales así están al tanto de la situación y que hay un delincuente comprando ahí”, explicaron.



Solicitar una devolución del dinero robado. “Vos no tenés la culpa de que te hayan robado tu tarjeta. Contale a la entidad bancaria cómo fue el fraude y te tendrán que devolver el dinero. Tené en cuenta que, si le dijiste tu contraseña a una persona y esta persona te robó, no te devolverán el dinero ya que es considerado como incumplimiento deliberado”, concluyó Mercado Pago.



(Fuente: Infobae)