La Tecnicatura en Hotelería es la única carrera presencial que brinda la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en Gualeguaychú y también es la única oferta académica local vinculada al turismo. Luego de la Asamblea que llevó a cabo el cuerpo docente y el alumnado ante la falta de información sobre el inicio de las inscripciones 2025, Carlos Cuenca, decano de la Universidad, manifestó en una nota con Ahora Cero Radio que “las inscripciones del primer año no se abrieron porque en noviembre la Facultad tomó la decisión de que la Tecnicatura en Hotelería ya no estuviera dentro de la oferta académica porque ya se venía analizando la baja sostenida de la matrícula y por la poca cantidad de egresados”.

Tras las declaraciones, Enzo Olmedo, docente de primer año de la carrera, señaló que “estas afirmaciones son totalmente falsas” y sostuvo que había 32 interesados que en noviembre se habían acercado a la sede para averiguar sobre las aperturas de las inscripciones: “Anotamos sus datos para contactarlos e interiorizarlos al momento de que estuviera disponible la inscripción”.

Milagros Taffarel, profesora de “Comunicación oral y escrita” de segundo año, relató que desde noviembre estaban pidiendo información a la Universidad, pero no recibían respuestas: “Tuvimos que enterarnos de las disposiciones de Paraná por medio de terceros, de manera completamente informal y en base de declaraciones radiales del decano. No sabemos qué va a pasar y vemos un profundo desconocimiento por parte de las autoridades sobre la situación de la sede. Cuenca dijo que todos los profesores que tienen fecha de baja no van a continuar trabajando y lo cierto es que todos los profesores estamos designados hasta el 28 de febrero, por lo cual, la sede se quedaría sin docentes. También es un gran desconcierto lo que va a pasar con los colegas que dictan el primer año. Evitar el diálogo es lo que más nos ha indignado de la situación”.

La no habilitación de nuevos ingresantes, deja a 9 docentes con menos horas cátedra y a dos de ellos, sin empleo.

Por otra parte, los alumnos que deben cursar el segundo y tercer año de la carrera, seguirán haciéndolo, de acuerdo a lo declarado por el Decano. Pero, por el momento, no se abrirán nuevas cohortes. Además, Cuenca mantuvo un encuentro con el intendente Mauricio Davico, pero sin la participación a los docentes.

“Desde el Municipio tampoco tuvimos respuesta. Hubo comunicaciones sobre que iba a haber una reunión, pero el Intendente no nos convocó. El Decano tampoco pasó por la sede a charlar con nosotros y a manifestarnos lo que pasa. Además, dijo que la carrera no hace trabajo territorial, que la Facultad no está articulada, cuando en realidad hay un gran trabajo. Los estudiantes han hecho pasantías, visitaron reservas, hoteles y trabajamos en conjunto con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. La verdad es que sus dichos reflejan un gran desconocimiento y deja ver el poco acompañamiento que hemos tenido los docentes a lo largo de estos años por parte de la administración de la Uader. El cierre de las inscripciones fue una decisión arbitraria, unilateral e inconsulta”, expuso Taffarel.

Un desmantelamiento que viene desde años

David Quero es Técnico, Guía y Profesor en Turismo y forma parte del equipo de profesionales que dicta la carrera. Sobre la situación actual, opinó que “ningún dirigente político provincial quiere afrontar el costo de tener que recortar presupuestos en educación superior, y mucho menos en un año de elecciones legislativas. Esto se traduce en falta de respuestas y explicaciones ante las sucesivas notas enviadas al rectorado”. Y agregó: “Es proceso de reducción general que se viene desarrollando desde varios años, en las gestiones provinciales anteriores, con por ejemplo el cierre de la Tecnicatura de Guía de Turismo que se dictaba en Villaguay; también, con la falta de ofertas educativas del nivel superior en otras ciudades que no sean Paraná y Concepción del Uruguay por parte de Uader. Por lo que, esta Universidad no posee una distribución federal de su propuesta académica. Por lo tanto, el actual cierre de la única carrera universitaria del sector turístico que se dictaba en forma presencial en Gualeguaychú es parte de un proceso de desmantelamiento y concentración de ofertas en las sedes nombradas”.

Al igual que sus colegas, coincidió con que “el camino, debería ser el de realizar mejoras y actualizaciones en los planes de estudios e inserción en áreas de investigación y desarrollo del sector turístico. Este debería ser uno de los fines principales de las casas de altos estudios, para reflejar su actividad en resultados y adelantos técnicos para las comunidades provinciales, dado que dicha institución se financia con el aporte impositivo de todos los entrerrianos”.

Una gran pérdida para el sector turístico

El vicepresidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, Marcelo Giachello expresó que el eminente cierre de la Tecnicatura en Hotelería “afecta mucho porque todos los hoteleros de la ciudad nos nutrimos de los egresados de esta carrera para darle calidad a la prestación de servicios”.

Este argumento fue sostenido por quienes trabajan en el dictado de la oferta académica e incluso resaltaron que “es una enorme pérdida para la comunidad porque tenemos una demanda del sector turístico que supera a nuestros alumnos”.

Por su parte, Maira Shark, egresada de la tecnicatura, puntualizó: “La posibilidad de estudiar esta carrera es muy importante para la ciudad, y la idea debería ser ampliarla y mejorarla para darle la posibilidad a muchos jóvenes que quieren estudiar en Gualeguaychú, sin necesidad de trasladarse y tener gastos. Además, es una propuesta académica elegida por personas de municipios cercanos, que vienen y se radican en la ciudad durante su cursada. También es la única que tiene vinculación directa con el Turismo por lo que es sumamente importante tener profesionales calificados que puedan ofrecer un mejor servicio, que puedan proyectar diferentes opciones y aportar ideas de crecimiento al sector. Es fundamental que se revea esta situación”.

En esta sintonía, está circulando un petitorio digital impulsado por la sede local para evitar el cierre de la Tecnicatura en Hotelería, además, hay una versión física que puede firmarse en el Hotel Aguay.