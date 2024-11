A comienzo de la semana pasada, el Gobierno dispuso de manera oficial la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante el Decreto 953/2024 y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el vocero Manuel Adorni, esta nueva entidad tendrá a su cargo la gestión de los recursos tributarios y aduaneros con una estructura simplificada que busca mejorar la eficiencia y especialización en la recaudación y el control aduanero.

De esta manera, la ARCA se establece con el objetivo de optimizar los recursos, simplificar funciones y reducir la sobredimensión que había adquirido la estructura de la AFIP, algo que es señalado por el presidente Javier Milei para mantener el déficit cero. “Mi palabra no se negocia; no voy a entregar el déficit cero”, había afirmado en agosto durante el acto por el 140° Aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el púlpito que eligió para confirmar que está dispuesto a pasar su ajuste por cualquier lugar que vaya a contramano de sus convicciones.

Esto dejó en estado de alerta y tensión a todos los trabajadores que integran el organismo, primero con apagones informáticos a lo largo de dos horas –un método de protesta que impide realizar cualquier trámite al contribuyente– y cuando se estaba por realizar esta semana pasada un paro de 24 horas, el Gobierno dictó la Conciliación Obligatoria para impedirla. La medida será por 15 días, los cuales pueden ser prorrogados, indicaron desde la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

¿Pero por qué ahora le llegó el turno a la AFIP y por qué usar el mecanismo de cambio de denominación para avanzar en el recorte dentro de este organismo? Son en estos los puntos centrales a la hora de entender la cuestión.

Qué implica el cierre de la AFIP



La comunicación oficial precisó que el cierre de AFIP “reducirá en un 45% las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores, lo que representa una eliminación del 34% de la estructura actual, generando un ahorro anual de $6.400 millones”.

Al mismo tiempo, el Gobierno adelantó que se desvincularán “3.155 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP”. Esto equivale al 15% de la dotación actual del organismo. "Este paso es imprescindible para desmantelar la burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos", aseguró el Gobierno.

Y de estas cifras no está exenta la delegación en Gualeguaychú que trabajan en las oficinas de la ahora ex AFIP y actual ARCA. “Se vive un clima de incertidumbre. Recién con lo publicado en el Boletín Oficial pudimos tener las primeras certezas, pero nadie entiende cómo van a avanzar con este cambio. Es una locura: reemplazar logos, cartelerías, denominaciones…”, informó un trabajador del organismo a Ahora ElDía.

Por ahora, no se ha ofrecido ningún plan o programa de retiro voluntario. Sin embargo, esto no quiere decir que ya se hayan comenzado a ver síntomas que indican que el recorte ya está en marcha. La primera estrategia es intimar a todos los trabajadores que ya están en edad para jubilarse. Lo cierto es que hay algunos pocos empleados de AFIP que ya tienen los aportes y los años para pasar a retiro, pero que sin embargo continúan en sus funciones.

Según información a la que accedió Ahora ElDía, el plazo de tiempo dado a algunos trabajadores para que resuelvan su situación es de un año. Sin embargo, ahora trascendió que pronto saldrá una resolución para que todos los que tengan que jubilarse de la ex AFIP o ARCA sean intimados para que realicen todo el trámite en 30 días hábiles. Por ahora, esto último no es oficial, pero el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger ya trabaja al respecto.

¿Sueldos increíbles o una bomba de humo?

El Gobierno enumeró los sueldos de los funcionarios de la ahora ex AFIP para justificar la disolución del organismo y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Florencia Misrahi, curiosamente la misma que estaba a cargo de la cartera cuando se llamaba de la manera anterior.

"Se tomó la decisión de que dejen el llamado Fondo de Jerarquización que, por este concepto, hoy la titular cobra más de 30 millones de pesos por mes y los directores reciben más de 17 millones de pesos. Ahora van a pasar a cobrar, tanto el titular como los directores sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado", indicó en su momento el Vocero presidencial.

¿Pero qué es el Fondo de Jerarquización? Lo cierto es que todos los primeros de mes los trabajadores de AFIP recibían el sueldo básico. Actualmente, un trabajador categorizado y jerarquizado cobra poco más de 900 mil pesos.

Luego, a mediados de mes, vuelve a recibir otro cobro proveniente del Fondo de Jerarquización y que no siempre es estable ya que depende de algunas variables. La primera es la antigüedad; o sea que a más años, más plata. La segunda es la calificación que cada superior hace de cada uno de los trabajadores, otorgando un puntaje que hará variar la cifra final. Sin embargo, una autoridad del organismo tributario no puede calificar a todos los que tiene a su cargo con el máximo puntaje, sino que tiene un número finito de calificaciones. Y, por último y no menos importante, la recaudación final que realiza el organismo (en otras palabras, a más recaudación, mayor lo cobrado por el Fondo de Jerarquización).

De esta manera, un trabajador con antigüedad, buena calificación y buena recaudación puede duplicar el básico cobrado el primero de mes.

“En Gualeguaychú es imposible que existan los sueldos que se dijeron hace unos días. Nadie cobra 30 millones de pesos. Solamente se me ocurre alguien con el puesto que tiene ahora Misrahi y que antes fue ocupado por Ricardo Echegaray. Como mucho, el empleado más antiguo y mejor calificado y en un mes de buena recaudación puede llegar a los 5 millones de pesos”, señalaron desde el organismo.

Autárquicos o bajo el ala de Caputo

Lo cierto es que el cambio de denominación también implica un cambio de reglas sobre cómo se manejó el ente recaudador de impuesto de Argentina. Para empezar, cuando era la AFIP el ente era autárquico, o sea que autosuficiente, autónomo e independiente, y aunque debe rendir cuenta, sus decisiones son propias. Sin embargo, ahora el ARCA pasa a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Y en este pequeño detalle es donde el Gobierno encuentra la manera de realizar el recorte que pretende, ya que el organismo quedaría sujeto a los cambios que deseé realizar el Ejecutivo gracias a las facultades otorgadas por el Congreso con la Ley de Bases. Ahora, el Ministro de Economía tendrá la potestad de despedir, reasignar o desjerarquizar.

El mayor temor en la oficina local es que este recorte recaiga en los últimos que ingresaron al organismo. “En la ex AFIP no hay ningún ñoqui y no sobra nadie. Una vez que estás adentro tenés que trabajar y tenés que ser bueno en lo que hacés”, remarcó esta fuente a Ahora ElDía.

“Los últimos que entraron son los que menos cobran del Fondo de Jerarquización: no tienen antigüedad y las buenas calificaciones también se ganan con los años. Lamentablemente creemos que el recorte va a comenzar por ellos”, sostuvieron.

Intimaciones de jubilaciones por un lado para recortar en los de más antigüedad y el foco puesto en los últimos ingresantes para achicar los recursos humanos, actualmente la incertidumbre llegó a uno de los organismos que hasta ahora parecía intocable e inmaculado.

“Los cuadros técnicos de la AFIP son de los mejores del país. El hecho de que no podés tener un estudio de contabilidad propio porque sería incompatible con la labor en el organismo hizo que los profesionales sean inigualables. Lamentablemente, muchos se van a ir a la actividad privada y lo único que todo esto hará, será resentir el funcionamiento de una entidad que funciona bien y que necesita a todos los que tiene para seguir en marcha”, concluyeron desde la ex AFIP ahora ARCA.