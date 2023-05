La Nacional de la “Raza Sin Fronteras”, es uno de los eventos más importantes después del Prado en Montevideo. Gracias a gente de la Hereford como Francisco Bértora, Jose Morrogh Bernard, Patricio Spiazzi y Jorge Holzman viajamos al hermano país que tiene un costo de vida alto con políticas de estado que se mantienen en el tiempo, lo que da previsibilidad al productor y a quien invierte en diferentes rubros.

La Ingeniera Agrónoma Lucía Perdomo, Vicepresidenta de la Sociedad de Criadores de Hereford señaló que el “nivel de la Nacional es excelente, no solo en los animales de bozal, también en los lotes (50) de campo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, sequía, que hemos atravesado de uno y otro lado del Río Uruguay”. Destacó que la “sequía nos trató muy mal en todo el país, aunque en algunas zonas la seca fue muy intensa y dejó sus secuelas, particularmente el sur del Uruguay con zonas muy complicadas.” Mencionó que fue “clave seguir trabajando, aprovechando las pocas herramientas que teníamos a mano con una raza muy noble como la Hereford que nos permitió adaptarnos a situaciones extremas”

Contó que la “mayoría de las cabañas trajeron ejemplares que están a campo y racionados. Creo que hubiese sido imposible llegar con esos animales y esos kilajes sin suplementación, no solo en esta temporada que fue extremadamente seca, también en otros con verdeos y praderas, para darle una buena terminación se los suplementa”.

Sobre el rol que cumple el estado Uruguayo para con el productor de su país, opinó que “ tenemos un gobierno, Lacalle Pou, que apoya mucho al agro, con funcionarios que están muy cerca y atentos a lo que pasa lo que nos lleva a decir que nos sentimos protegidos y seguros”

Señaló que “la exportación juega un papel muy importante, dado que Uruguay es una Nación netamente exportadora de carne. Una muestra de esto es que autoridades del Uruguay y empresarios estén en la feria de La Sial en China. Siempre estamos buscando alternativas y nuevos mercados en el exterior, porque tenemos un mercado interno muy pequeño para todo lo que producimos”.

Sobre los insumos dolarizados explicó que “para nosotros es moneda corriente. Vendemos y compramos a un mismo valor del dólar. Comercializamos en la moneda americana la carne y adquirimos los insumos de la misma manera en los rubros de carne y granos”.

Señaló que la columna vertebral de la economía del Uruguay pasa por el campo.” Si no es una cosa, es la otra. No solo la ganadería, también debemos hablar del arroz, forestación y otras producciones”.

Felipe Azambuja, Gerente de Operaciones, de la Asociación de Hereford y Braford de Brasil contó que “en nuestro país tenemos mucha genética Hereford de Argentina y de Uruguay, porque las dos “ganaderías” son muy ejemplares para nosotros. Han influido mucho en el Brasil los Hereford, como así también los Braford que tienen mucho de la genética argentina. Estamos hablando- continúa- de tres países- Argentina, Brasil y Uruguay- en donde se mezclan mucho las genéticas”.

Relacionado a la raza Hereford dijo que es “muy fuerte en el sur y se está extendiendo hacia la zona de Santa Catarina y Paraná, que junto a Rìo Grande Do Sul conforman los tres estados más al sur de nuestro país. La raza crece mucho con la incorporación de nuevos criadores. También tenemos ejemplares en estados como San Pablo, Minas Gerais en microclimas que encontramos en esos estados”

Dijo que el Hereford es muy importante para el cruzamiento industrial con “vacas Lenore o cebuinas”.

Consultado por el Braford, indicó que se desempeña muy bien desde el “sur hasta el norte del Brasil, creciendo las ventas, año a año, para los distintos estados brasileros y una raza lleva a la otra. Nos acostumbramos a trabajar juntos en Hereford y Braford”

Sobre el avance, en cantidad y calidad de la ganadería brasileña indicó que “ nuestro país es el principal exportador de la zona, y nosotros como Asociación participamos en ese escenario de carne, fundamentalmente en carne de calidad. Hemos hecho exportaciones juntas, los aparceros y frigoríficos con la Hereford. Además estamos trabajando juntos `para un mercado interno muy grande como el que tiene Brasil. Tenemos 200 millones de personas que demandan alimento y tenemos el desafío de producir carne de calidad, carne gourmet para las capitales de los estados que con urbes muy grandes. Entonces trabajamos con una amplia variedad “. Contamos con precios accesibles en un determinado tipo de carne; mientras que la carne Premium tiene un sobreprecio. La industria frigorífica paga más por ese producto y eso se traslada al consumidor final.”

Consultado sobre cómo está el productor brasileño respondió que “estamos bien, no solo en ganadería, también en arroz que se hizo muy fuerte en el sur, al igual que la soja”. Cerró diciendo que la “tecnificación en la ganadería es importante, los números no han disminuido y tanto la agricultura como la ganadería se complementan muy bien”.

El Dato

La producción brasileña de carne bovina alcanzaría a 10.57 millones de toneladas en 2023, lo que indica un auge de 2.5% anual, en un rodeo de más de 300 millones de cabezas, que es el primero del mundo en términos productivos y comerciales, debido a que la ganadería de la India que numéricamente es superior está afuera del mercado por motivos religiosos y culturales.

Hay que advertir que el precio de la carne vacuna en China es cada vez más elevado a pesar de que la principal proteína cárnica consumida por el público de la República Popular es de lejos la del cerdo, al punto de que su consumo ascendió a 53 kgs per cápita en 2022, mientras que la carne vacuna trepó a 6 kgs por habitante.

Para la nueva clase media china con ingresos comparables a los norteamericanos (U$S 40.000/ U$S 55.000 anuales), y que asciende ya a más de 500 millones de personas, el consumo de la carne vacuna no depende del precio del producto, porque lo considera un artículo “Premium” propio de la culinaria más avanzada, El fenomenal crecimiento de las exportaciones agroalimentarias brasileñas es inseparable del auge excepcional de la demanda china de alimentos.