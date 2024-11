La planificación del turismo de una ciudad requiere un trabajo concienzudo en el que intervengan algunas cuestiones fundamentales. La principal, es la planificación. Gualeguaychú necesita contar con una planificación estratégica de la actividad turística que integre, tanto al sector público como al privado, ya que sólo así podremos potenciar nuestra oferta de manera efectiva.

Desde el inicio de la gestión estamos en ese camino, tal como lo ha dispuesto el intendente Mauricio Davico. Durante este año hemos generado y promovido eventos y propuestas que han demostrado que podemos ser una ciudad que, además de su estacionalidad por contar con el evento del Carnaval, puede sostener propuestas para todo el año.

La previsibilidad en la actividad turística es clave. Los visitantes buscan destinos que les ofrezcan certezas y experiencias memorables, y eso sólo se logra con un trabajo conjunto y bien organizado. Funcionar en consenso con los privados es parte de una realidad en la que no se espera todo del Estado y no se exige todo al privado.

En esa previsibilidad estamos trabajando. El nuevo decreto del Ejecutivo Nacional (1027/2024) estableció los días no laborables con fines turísticos para 2025 que prevé la ley. Estos días están previstos con la intención de coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo. Entonces, las fechas confirmadas del calendario son: 1° de enero (miércoles); 3 y 4 de marzo (lunes y martes): Carnaval; 24 de marzo (lunes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; 2 de abril (miércoles): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; 18 de abril (viernes): Viernes Santo; 1° de mayo (jueves): Día del Trabajador; 2 de mayo (viernes): No laborable con fines turísticos; 25 de mayo (domingo): Día de la Revolución de Mayo; 20 de junio (viernes): Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano; 9 de julio (miércoles): Día de la Independencia; 15 de agosto (viernes): No laborable con fines turísticos; 17 de agosto (viernes): Paso a la Inmortalidad de José de San Martín; 12 de octubre (domingo): Día del Respeto a la Diversidad Cultural; 20 de noviembre (jueves): Día de la Soberanía Nacional; 21 de noviembre (viernes): No laborable con fines turísticos; 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción de María; y 25 de diciembre (jueves).

Con este calendario, el 2025 se perfila como un año favorable para el turismo interno y Gualeguaychú, por la cercanía, se presenta como un destino privilegiado e ideal para las escapadas de fines de semana largos.

Romper la estacionalidad es un desafío que debemos asumir con seriedad. Generar una agenda de actividades atractivas durante todo el año, puede convertir a la ciudad en un destino turístico constante y no sólo en épocas específicas. Eso se complementa con otras intervenciones y circuitos, como el Camino del Vino, o unirnos con otros, como la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, con quienes estamos trabajando fuertemente en un proyecto de regionalización que nos potencia a cada localidad con sus virtudes y a todos juntos como destino.

Por eso, desde hace ya unos meses estamos trabajando la agenda de eventos que refuercen el movimiento turístico de los fines de semana no largos, con la consigna de promover el turismo de todo el año y ya comprobado - durante este año - que la carpeta de eventos fuera de los fines de semana largos promueve la actividad y el movimiento del sector. Se trata de una agenda articulada con distintos privados, para la realización de los Eventos y Megaeventos 2025, una demostración de la importancia del trabajo conjunto y anticipado, con el objetivo de fomentar el desarrollo turístico y cultural de la ciudad. Estoy convencido de que, si trabajamos juntos y con una visión clara, podemos posicionar a Gualeguaychú como un referente turístico en la región, capaz de atraer visitantes durante todo el año.

Prueba de ello es que la Agenda de Eventos y Megaeventos ya tiene varias confirmaciones, entre las que se destacan: en abril, Expo Mística; en Semana Santa, Feria de las Colectividades; en mayo: Feria Argentina del Alfajor; en junio: Feria Binacional del Libro; en octubre: Ironman y en noviembre: Expo Moto 2025.

Conocer los eventos que vienen es parte de un trabajo de mucho diálogo, escucha, organización y decisión. Ser un destino turístico requiere de toda una comunidad comprometida con la actividad, que conozca todas las propuestas que tenemos, para brindarle información y recomendar a quienes nos visitan. Tenemos una impronta de emprendedurismo activo, con empresarios y prestadores que pueden brindar un servicio de calidad y queremos que eso se sepa.

Es esencial que nos enfoquemos en brindar servicios de calidad, ya sea en gastronomía, en hotelería o en atractivos, porque a la hora de crear una experiencia inolvidable para quienes eligen visitarnos cada detalle cuenta.