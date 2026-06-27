La juventud siempre ha sido retratada como motor de cambio. Son las nuevas generaciones quienes encarnan las transformaciones más radicales en los modos de relacionarse, de hacer propia la digitalidad que hoy nos atraviesa y de construir sentidos, aspiraciones y subjetividades muy distintas a las de sus mayores. Sin embargo, la impronta y el punto de vista único que podrían aportar al debate público y a la toma de decisiones pocas veces encuentra un lugar en el que materializarse. Es una voz que, si llega, lo hace mediada por otros interlocutores, y no directamente por los más jóvenes.

Pero más allá de lo que su participación ciudadana pueda ofrecer al bienestar común y al funcionamiento democrático, el principal problema es que los chicos en edad escolar y universitaria no experimenten ni reciban herramientas que puedan empoderarlos en sus derechos, deseos y capacidades. Por ejemplo: el desarrollo del pensamiento crítico y el interés por las más diversas cuestiones políticas (como la educación, el mundo del trabajo o la soberanía); la enseñanza de las formas adecuadas para informarse, argumentar y confrontar ideas y opiniones; y la oportunidad para ponerlas en práctica. En épocas en que los discursos de odio y la crisis de los partidos políticos conviven con el individualismo, el aislamiento digital y los sesgos cognitivos reforzados por algoritmos y fake news, estas instancias se vuelven aún más necesarias.

Distintas voces locales conversaron con Ahora ElDía acerca de este tema. Una de ellas fue Cintia Otero, rectora de la Escuela Superior de Adultos ESJA Nº 82 “Libertad" y docente del colegio E.E.T. Nº 2, quien advirtió que “el tópico sobre participación ciudadana ha disminuido considerablemente en los últimos tiempos”.

“Supongo que debido a la crisis y descreimiento que envuelve a toda la sociedad y que claramente resuena en las escuelas”, expuso y agregó: “Creo que los tiempos cambian; que quienes circulamos en las escuelas compartimos con diferentes generaciones que reconocen y viven de formas distintas la participación democrática, la responsabilidad, la empatía, el trabajo colectivo e individual. Quizás la crisis económica, social, cultural e histórica hace que estos lugares de participación vayan cambiando. Está en nosotros, los adultos, acompañar y mostrarles a los estudiantes las habilidades que tienen para dar pie a todo lo que pueden lograr”.

Enzo Damer, docente secundario en las escuelas E.E.T. Nº 2 y Nº 3, fue otro de los consultados, y contó que él mismo participó de centros de estudiantes hace mucho tiempo. Hoy, acompaña a los chicos en este tipo de instancias. “La E.E.T. Nº 2 tiene un nuevo centro y están esas ganas de querer hacer y de aprender para qué sirve un centro de estudiantes, para que todos los demás lo conozcan. Creo que es una herramienta muy importante en la vida secundaria y quizás los jóvenes no le prestan atención, o lo ven de lejos”, comentó.

A su vez, Damer valoró propuestas como el Concejo Deliberante Estudiantil, en las que se aprende sobre la vida legislativa, y consideró que deberían llegar a más jóvenes. También mencionó que si bien “hay grupos de jóvenes que forman parte de la vida política partidaria, no se ve mucha participación activa o directa en ese ámbito”: “Pareciera que les cuesta cada vez más encontrar su lugar de participación genuina en los partidos. No se ve una renovación, o no hay lugares de toma de decisión para los jóvenes, y eso genera que se alejen cada vez más o no encuentren quien los represente”, completó.

El docente observó que en Gualeguaychú “los jóvenes siempre se movilizan ante alguna eventual situación solidaria o un objetivo puntual”, pero que “faltan herramientas o actividades que sirvan para motorizarlos en cuestiones políticas de la sociedad, que sean más partícipes y critiquen más”. “Y que lo hagan teniendo argumentos, con información genuina, porque hoy consumimos contenido que quizás no es cierto o está distorsionado, y nos quedamos con eso. También hay que poner el foco en que vivimos en sociedad, y hay cuestiones que son colectivas. Se está yendo hacia una mirada única en la que hay que preocuparse por uno mismo y el resto no interesa, y no es así”, concluyó.

Por último, Ana Severin, encargada del Área de Juventud del Municipio, compartió su devolución sobre las iniciativas que el Gobierno local lleva adelante para fomentar la participación ciudadana en los jóvenes y dar lugar a que expresen las problemáticas que los atraviesan y las políticas públicas que consideran necesarias.

“Las propuestas que trabajamos este año reflejan que cada vez hay más jóvenes con ganas de involucrarse y de ser parte de las decisiones que hacen a su comunidad. En el Concejo Deliberante Estudiantil tuvimos una cantidad de inscriptos superior a la de los últimos años, y eso demuestra que cuando se generan espacios reales de participación, los adolescentes responden con compromiso, entusiasmo y una enorme capacidad para debatir, construir consensos y proponer ideas”, señaló acerca del programa creado a través de la Ordenanza N° 11.141/2008.

El Concejo Deliberante Estudiantil permite a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas secundarias vivir de cerca la experiencia legislativa. A través de esta iniciativa, los jóvenes representantes de distintas escuelas asumen el rol de concejales para elaborar, debatir y votar proyectos de ordenanza que pueden impactar en la realidad local. El proceso fomenta el ejercicio de la democracia, el debate de ideas y el compromiso ciudadano, brindando a los estudiantes la oportunidad de conocer desde adentro el funcionamiento institucional del municipio.

El Foro Joven Gualeguaychú es otra propuesta novedosa con la que el Área de Juventud busca dar a los adolescentes “un lugar protagónico en la construcción de la ciudad que quieren”. Bajo el lema "Pensá la ciudad que querés vivir", a principios de este mes se llevó la primera jornada de este Foro que convocó a alumnos de diferentes colegios secundarios. Impulsado por UNICEF bajo la estrategia global Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), el propósito central de este espacio es superar las instancias meramente testimoniales y generar canales institucionales donde las voces de los jóvenes de entre 13 y 18 años sean escuchadas, organizadas y traducidas en herramientas concretas de planificación estatal.



La metodología de trabajo combinó sesiones plenarias con instancias de comisiones reducidas de 8 a 10 integrantes, coordinadas por los líderes juveniles quienes cuentan con trayectoria preexistente en programas locales como el Presupuesto Participativo Joven y el Concejo Deliberante Estudiantil, asumiendo en esta oportunidad el rol de facilitadores.



“No era solamente convocarlos a participar, sino confiar en ellos, darles herramientas y convertirlos en actores centrales del proceso a través de la figura del referente joven. La respuesta fue muy positiva. Más allá de que no tenemos ediciones anteriores con las que comparar, vimos un fuerte compromiso, propuestas muy valiosas y jóvenes que asumieron ese rol con mucha responsabilidad y entusiasmo. Incluso, al finalizar la jornada, nos transmitieron que se sintieron escuchados, valorados y protagonistas de un espacio que sentían necesario, contó Severín.

Y agregó: “Desde el comienzo de esta gestión venimos sosteniendo la decisión de fortalecer la participación juvenil y generar ámbitos donde los jóvenes puedan expresar qué ciudad imaginan, cuáles son las problemáticas que los atraviesan y qué políticas públicas consideran necesarias. Creemos que las mejores políticas para las juventudes son aquellas que se construyen con los jóvenes y no solamente para los jóvenes. El Foro Joven representa un paso más en ese camino”.

También se refirió al Presupuesto Participativo Joven, cuya convocatoria recién está comenzando, por lo que todavía no se conocen los números y alcances de su participación. “Sin embargo, ya estamos recibiendo una gran cantidad de consultas, lo que nos hace pensar que volverá a ser una herramienta muy convocante y que seguirá afianzándose como un espacio donde las ideas de los jóvenes pueden transformarse en proyectos concretos para la comunidad”, completó.



Consultada sobre las inquietudes que expresan los adolescentes y jóvenes de la ciudad, la responsable del Área de Juventud indicó que “son muy diversas y muestran la complejidad de la realidad que ellos viven”. “Aparecen frecuentemente temas vinculados al ambiente, la accesibilidad, la inclusión y, especialmente, la salud mental, que hoy constituye una de las demandas más presentes. También surgen propuestas relacionadas con la mejora de los espacios públicos, el deporte, la cultura, la educación y distintas iniciativas orientadas a fortalecer la vida comunitaria. Esto nos muestra que los jóvenes no solo plantean las problemáticas que los atraviesan, sino que también llegan con ideas concretas para abordarlas”, observó.

Ana Severin, encargada del Área de Juventud del Municipio

Por último, marcó que si bien tanto el Municipio como las organizaciones de la sociedad civil generan espacios importantes en la ciudad para que los jóvenes sean parte de la agenda pública, todavía existe un “doble desafío”: “El primero es lograr que esos espacios sean cada vez más convocantes. No alcanza con que existan; es necesario que los jóvenes los conozcan, los sientan propios y encuentren en ellos un lugar real para expresar sus ideas, debatir y transformar su realidad. El segundo desafío, que está muy vinculado con el primero, es repensar esos espacios para que sean cada vez más inclusivos. Hoy muchas de las convocatorias se canalizan a través de las escuelas, lo cual es lógico porque son uno de los principales ámbitos de encuentro de las juventudes. Pero también existe una realidad que duele pero que no podemos desconocer: hay muchos adolescentes y jóvenes que están por fuera del sistema educativo y que, en consecuencia, tienen menos oportunidades de acceder a estas instancias de participación. Ese es un desafío que tenemos como Estado, pero también como comunidad: construir estrategias que nos permitan llegar a esos jóvenes, generar nuevos ámbitos de participación y garantizar que la posibilidad de involucrarse en los asuntos públicos no dependa exclusivamente de estar dentro de una institución educativa. Si queremos construir políticas públicas con las juventudes, tenemos que asegurar que todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas”.