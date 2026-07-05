En apenas unos días, el Parque Industrial fue escenario de una nueva ola de despidos que dejó a 112 trabajadores sin empleo, una cifra que encendió las alarmas tanto entre los gremios.

La primera señal de la crisis llegó con la decisión de Unionbat S.A., que despidió a 101 trabajadores, la totalidad del personal comprendido bajo el Convenio Colectivo de Trabajo, paralizando completamente la actividad de su planta instalada en el Parque Industrial Gualeguaychú.

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La semana pasada, representantes de la empresa y del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas participaron de una audiencia virtual convocada por el organismo provincial en un intento por destrabar el conflicto. Se trató del primer encuentro formal entre las partes desde que se dispuso la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días hábiles.

La resolución de la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación al estado previo a los despidos comunicados el 26 de junio, dispuso la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados y estableció que la empresa deberá abstenerse de adoptar medidas que alteren las condiciones laborales mientras dure el proceso de conciliación.

Sin embargo, desde el gremio denunciaron que el miércoles la empresa no permitió el ingreso de los empleados a la planta, pese a la vigencia de la medida dispuesta por la autoridad laboral.

En ese contexto, el secretario gremial de Químicos y Petroquímicos, Martín Gómez, adelantó que entre este lunes y el martes podrían concretarse reuniones informales entre las partes para intentar conocer la postura de la empresa y explorar una salida al conflicto.

Además, está previsto que el próximo miércoles 15 de julio se realice una nueva audiencia, esta vez de manera presencial, en el marco de la conciliación obligatoria.

En tanto, convocaron a una jornada de protesta para este lunes, desde las 13 horas, en la rotonda del Parque Industrial de Gualeguaychú.