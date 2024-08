El Gobernador estuvo en el Centro de Convenciones, donde fue esperado por unos 100 docentes que protestaban en contra del aumento salarial por decreto. A pesar de la reunión a sola que tuvo el mandatario provincial con las autoridades gremiales, no hubo un acuerdo y no se abrieron de nuevo las negociaciones.

En la previa de la llegada del gobernador Rogelio Frigerio al Centro de Convenciones, donde entregó más de 200 escrituras de viviendas construidas por el IAPV, alrededor de una centena de docentes se concentraron en el Parque de la Estación para protestar por el aumento salarial por decreto que la Gobernación anunció esta semana.

A pesar de que la protesta se había ubicado frente al ingreso principal del Centro de Convenciones, el Gobernador entró al lugar por uno de los ingresos alternativo, sin embargo una vez dentro citó a las principales autoridades de Agmer para tener una reunión a solas con él, la cual duró más de 20 minutos.

Entre los que hablaron con Frigerio estuvieron el secretario general de Agmer Oscar Ávila y la representante del gremio en la ciudad Natalia Zucol.

Sin embargo, una vez terminado el cónclave, los docentes informaron a Ahora ElDía que no se habían abierto las negociaciones, que el Gobernador no realizó ninguna propuesta y que, en cambio, “dio excusas de porqué había actuado de esa manera”.

“Nos dijo que no era mago, que no tenía plata, que tenemos que entender que él no puede hacer más de lo que hace, que trabaja 20 horas por día, que no tiene vacaciones, que no tiene fines de semana”, sostuvo Zucol tras el encuentro y agregó: “A menos que reciba plata de Nación, él no puede hacer nada más”.

“Yo le pregunté si él creía que era digno un sueldo de 365 mil pesos, como cobramos este mes y me contestó que no diga 365 mil pesos porque es mentira ya que el mes que viene vamos a cobrar 390 mil pesos con el bono. Pero eso va a ser recién el mes que viene, este cobramos 365 mil”, protestó.

“No fue una negociación, fue más una exposición de excusas. Él lo que queso fue decir que nos escuchó, nos atendió, nos recibió y para recalcarnos que ha sido el único gobernador que se ha reunido con nosotros”

Finalmente, Zucol afirmó que Frigerio les aseguró que ya “había iniciado dos juicios al gobierno nacional y que había sido el único gobierno que lo había hecho. Y nos dijo que él heredó esto. Nosotros entendemos el difícil momento que pasan todos los trabajadores, pero nosotros estamos peor que todos los trabajadores porque a nosotros nos quitan plata de nuestro sueldo. Cada mes cobramos menos, no es que vamos atrás de la inflación, sino que directamente no nos alcanza. Nos estamos yendo mucho más enojados que cuando llegamos”.

Este enojo por parte de los docentes quedó de manifiesto al final del acto dentro del Centro de Convenciones, en el cual increparon e insultaron al gobernador Frigerio, quien se vio obligado a suspender la conferencia de prensa prevista y salir en su camioneta del Parque de la Estación.