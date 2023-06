Por Amílcar Nani

A las pocas horas de la finalización del sábado 24 de junio y de que se venciera el plazo para la presentación de las listas que se presentarán en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, fueron presentados dos planteos de impugnación a la precandidatura del candidato de “Primero Gualeguaychú”, Mauricio “Palito” Davico.

Según información a la que pudo acceder Ahora ElDía, uno de las presentaciones objeta los dos mandatos que tuvo Davico al frente del Municipio de Pueblo Belgrano, mientras que el segundo no sólo toma el mismo argumento sino también la falta de la residencia necesaria en la ciudad para poder ser intendente de Gualeguaychú.

Ambas impugnaciones fueron presentadas ante la Junta Electoral del frente Juntos por Entre Ríos, que deberá expedirse durante el martes, sin demorar el trámite más de 24 horas. En caso de que rechace el pedido, todo podría volver a la normalidad para “Primero Gualeguaychú” y Palito Davico, pero si en el trámite interno resuelve dar lugar a las presentaciones se comenzará entonces con un proceso legal ante el Tribunal Electoral de la provincia.

Sin dudas, este es el primer capítulo de una interna en Juntos por el Cambio que prometía ir al hueso, y hasta que llegue el domingo 13 de agosto, día en el que se disputarán las PASO, quizás veamos más cruces entre las cinco fuerzas que compiten en Gualeguaychú para llegar a las PASO.

Primera impugnación

El primer pedido para que se baje la lista encabezada por Mauricio Davico y Julieta Carrazza fue realizado por una pareja de ciudadanos conocidos como Gladis Casenave y Ubaldo Albornoz, ambos afiliados del PRO y que están patrocinados con el apoyo legal del abogado Jacinto Chesini, quien además es ex intendente de Pueblo Belgrano.

En este sentido, según documentación a la que accedió Ahora ElDía, todo este expediente fue armado con una serie de materiales que una escribana certificó, pero que entregado desde un mail perteneciente a Luis Leissa.

“Certifico: que la presente impresión que consta de una (1) foja que coincide con su original de impresión obtenida (…) cuyo email fue enviado el día de la fecha, es decir el 23 de junio de 2023 desde la cuenta de correo electrónico luisleissa@gmail.com”, informa el documento certificado por escribano. En una comunicación telefónica con Ahora ElDía, Leissa afirmó que efectivamente ese es su mail, pero que él no tiene nada que ver con la impugnación de la candidatura de Davico.

En el mismo sentido se expresó Jacinto Chesini, abogado de la pareja que cargó contra Palito Davico: “Con Luis Leissa tengo relación, pero no estamos trabajando en conjunto. Desconozco la razón por la cual está el mail de Luis en todo esto”, afirmó en declaraciones a Ahora ElDïa y agregó: “A mí me trajeron la información los mismos que presentan el amparo”.

“A Davico le objetamos la residencia y porque no cumple con la Ley Electoral porque no consideramos que un tercer mandato corresponda porque no es constitucional”, explicaron sobre los motivos del accionar.

“La candidatura de Davico está por fuera de la Ley. No es nada personal en contra de él, pero lo que está haciendo no es legal, por eso decidí patrocinar la impugnación encabezada por Albornoz y Casenave”, concluyó Chesini.

Segunda impugnación

El otro pedido fue firmado por Leonardo Posadas, dirigente del radicalismo local y asesor de la Secretaria de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad.

Este pedido de impugnación está más focalizado en el tema de los mandatos de Palito Davico como Presidente Municipal de Pueblo Belgrano (entre 2015 y 2019 y de 1019 a la actualidad), y considera junto a su abogado Gustavo Velzi que es incompatible que ahora sea candidato al mismo cargo, pero en Gualeguaychú.

“Creo que la Ley es clara y la Constitución también. Lo que interpreto yo y que también lo interpreta el abogado que me patrocina. Queremos las reglas claras para todos, y que quede claro que esto no es nada en contra de Palito y no es nada personal, es un buen chico. Es que legalmente creemos que están trabajando por fuera de la Ley. Soy radical y quiero que sea todo democráticamente correcto”, sostuvo Posadas ante la consulta de Ahora ElDía.

Además, sobre la otra impugnación, afirmó: “Tengo entendido que hay otras presentaciones, pero no tengo ni idea de quienes son”.

Repercusiones

Uno de los que se refirió a las impugnaciones contra la candidatura de Palito Davico fue Francisco Álvarez, precandidato a intendente de Gualeguaychú por el espacio “Amor por Gualeguaychú” y que compite al igual que “Primero Gualeguaychú” en la interna de Juntos por Entre Ríos.

“Yo creo que cualquier vecino de la ciudad tiene la posibilidad de objetar si cree que el candidato no reúne las condiciones legales para participar. En términos personales, obviamente uno pretende competir en una condición de igualdad en cuanto a la legalidad de condiciones para participar”, sostuvo Álvarez en una conversión con Ahora ElDía.

“Esto se tiene que resolver en breve porque los plazos son muy cortos. Cuando la Junta Electoral de Juntos por Entre Ríos se expida, los que han impugnado decidirán si están conformes o no con la resolución y decidir si siguen o no en la Junta Electoral de la provincia”, agregó.

Sin embargo, el dirigente sostuvo que no tiene ningún problema con la presencia de Davico en las próximas elecciones primarias: “Yo lo he dicho: no tengo inconveniente con el caso puntual de Davico. Quiero enfrentarlo en una PASO”.

Finalmente, se refirió a si este tipo de acciones puede traer consecuencias hacia dentro de Juntos por Entre Ríos: “Ojalá que todo esto no afecte a la interna de la ciudad. Sin embargo, si algún afiliado cree que no se cumplen con las legalidades, tiene todo el derecho de expedirse, sin que esto tenga que afectar una buena convivencia durante este período de campaña para las PASO”, concluyó.