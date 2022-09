Los colegios, tanto en el nivel primario como secundario, trabajaron a destajo con sus puestos de comida que les permitió juntar fondos para viajes de egresados o bien para arreglar la escuela como la cooperadora de Irazusta. Párrafo aparte para la muestra ganadera en el ingreso mismo a la rural con los Hereford y los Angus. También hubo jura de equinos, ovinos y porcinos, además de la Expo Equina que se realizó en forma paralela en la pista de equinoterapia y en los corrales y pista ubicada al Oeste del Predio.

Fue la fiesta del campo y la ciudad con la capacidad de la playa de estacionamiento colmada y filas de dos kilómetros de autos estacionados a ambos costados de la ruta. Se trató de un Mega Evento con todas las letras, una Expo que contó con la presencia del Secretario de Agricultura de La Nación, Juan José Bahillo, en un buen gesto de dar la cara en momentos difíciles y cerrar el acto. Lamentablemente, pese a tratarse de un evento muy importante en el calendario de lo que ofrece Gualeguaychú en instalaciones que son las mejores de la provincia y del país con un mundo de gente y pese a que se cursaron las invitaciones protocolares, al acto oficial, no asistió ningún funcionario municipal en algo que se viene repitiendo desde hace algunos años, aunque vimos a algunos recorriendo la Expo.

Los Campeones

El Mejor Macho y Campeón Dos Años de la Raza Hereford, la más numerosa, fue el ejemplar de la Estancia “Los Ombués” de Mario Berisso; mientras que el Reservado, campeón macho, campeón senior fue para la Cabaña Maivarepá de sucesores de Rumelio Spiazzi de Urdinarrain, en tanto que la mejor hembra, campeona hembra, campeona ternera fue para la Cabaña “La María de Brisa Sureña S.A”; mientras que el premio segunda mejor hembra, reservado campeón hembra fue para “La Oma” de Doble G del Litoral. Pasando a la Angus que se juró en segundo término, el primer premio, campeón de dos años , mejor toro individual y gran campeón macho fue para el ejemplar de “Don Tuco” de Alejandro Olivera Gandulfo. Por su parte el primer premio, vaca joven , mejor hembra individual y gran campeón hembra fue para “El Cerrillo” de Manuel Olarra.

Equinos

El primer premio en la Raza Árabe (Macho) fue para el ejemplar de Haras Angélica de Mirta Susana Guadoni; en tanto que el primer premio y gran campeón en la raza Percherón Hembra quedó para La Conchera SA; mientras que el gran campeón Silla Argentina Hembra fue para “El Corcovo” de Alfredo Kunath. Campeón y mejor pelaje en raza Appaloosa hembra fue para “El Sosiego”, mientras que en machos el primer premio fue para Cabaña “El Trebol”. El campeón padrillo, en criollos, fue para Cabaña “El Arranque” de Alejandro Baggio.

Ovinos

En la raza Hampshire Down el gran campeón macho lo obtuvo Matías Márquez de Cabaña Don Alberto de la comuna de Irazusta, en tanto que el primer premio en las hembras fue para las Tres J de Juan Alberto Galizzi. El primer premio y campeón en la raza Santa Inés fue para el “Luchador” de Sergio Taffarel.

Luis Gallo de Cabaña “La Constancia” de Venado Tuerto, junto a su hermano Germán trabajaron en la jura de ovinos que se realizó al lado de la carpa donde se encontraban ejemplares lanares.

El cabañero y jurado consultado por “Ahora El Día” señaló que jura de Hampshire “ fue linda, la más pensada con ejemplares de muy buen nivel de una raza que tiene muy buen nivel en Entre Ríos”. Dijo que “tanto en los puros controlados como en los puros de pedigree en todas las categorías desde diente de leche hasta adultos ( cuatro y seis dientes) el nivel fue muy parejo y hubo que trabajar para definir los ganadores”. Señaló que los ovinos que participaron en la Expo “no tienen nada que envidiarles a los que compitieron en las nacionales de la raza y en Palermo”.

Detalló que la Hampshire Down es “una raza de carne y se cuentan con herramientas-para la jura- como mediciones como que tengan mucha carne y se sepan desplazar, además que tengan buenos aplomos para llevar esos kilos, dado que se trata de la raza carnicera con más peso. Es fundamental el desplazamiento, especialmente en los machos porque de acá se van a los campos a cumplir con su tarea reproductiva”.En cuanto a la Texel, comentó que “ si bien eran pocos, los ejemplares presentaban un buen estándar racial”.

Señales del mercado y negocios ganaderos

Diego Ponti de AZ GROUP, entrevistado por “Ahora El Día” señaló que “el mundo, no solo Argentina, está complicado. China con una situación de mucha incertidumbre a raíz de políticas muy fuerte contra el Covid-19 lo que lo lleva a un retraso en el crecimiento que habían estimado. Y si bien estamos contentos con los precios que nos pagan por las vacas, sabemos que en cualquier momento se dan vuelta y te ajustan los precios. Europa se encuentra en una etapa de recesión con la entrada del otoño e invierno y la particularidad de una crisis energética lo que hace dudar a los importadores. Aquellos que compran en Europa observan con poca certeza lo que pasa en su continente y lo que puede suceder en adelante. Es así que ajustan volumen o precio y pueden llegar a decir que no te puedo abonar lo que te pagaba en abril porque no sabemos que vamos a hacer cuando llegue la carne. En Argentina tenemos precios internacionales que se están ajustando a la baja, diferenciales cambiarios como un frigorífico que le compra la hacienda a un productor a un tipo de cambio, dólar, a 140 pesos, menos los derechos de exportación que alcanzan a un 9% y después si quiere recomprar esos dólares se encuentra con una brecha de más de ciento por ciento, quedando claro que no tiene un margen extraordinario y que podamos decir que la industria le va muy bien y nos va a traccionar con los precios”

Señaló que en el “mercado interno se presentan dos cuestiones distintas. Por un lado tenemos la invernada, los reproductores que es lo que está más lejos del plato, lo más alejado de la realidad y que tiene un buen precio. El productor ante tanta movida política, económica, tanto ruido, tanta hecatombe se centra en lo que tiene confianza que es la ganadería. Se saca de encima los pesos , una moneda que pierde valor día a día se posiciona en hacienda y paga precios que por ahí no tiene nada que ver con lo que te dice el negocio. Está divorciado el precio de la reposición y los reproductores con los de la hacienda que va a faena. Por otro lado la inflación te va comiendo los precios que tiene el vendedor de hacienda. Cuesta creerlo, pero tenemos un mercado interno deprimido con una mayor oferta y surge el interrogante. Donde lo volcamos con un mercado interno sin poder de compra, razón por la cual el productor trabaja para que el gobierno abra el grifo de las exportaciones y de esa manera tener una válvula de escape para canalizar esa mayor oferta de carne”.

Aparte Campero

En el marco de la Expo Equina fue uno de los atractivos. Federico Caamaño de la Raza Criollos detalló que “Gualeguaychú tuvo la oportunidad de ver una prueba morfológica un aparte campero y una de rodeo”, Aldo Del Bue señaló que “el caballo llama y la raza criolla es una de las preferidas de los jinetes”. Caamaño indicó que forma parte de la “tercer generación de criadores de caballos criollos, pero más allá de la tradición familiar todos los días se aprenden cosas, siendo una de las banderas de la raza, su mansedumbre, la ductilidad y rusticidad, también la longevidad”. Sobre el aparte campero indicó que se “trata de una prueba que por primera vez se está realizando en Gualeguaychú con trío de jinetes que tienen que apartar tres novillos en un tiempo determinado”.