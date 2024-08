El Ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos Manuel Troncoso habló en Ahora Cero Radio y expresó su malestar por lo ocurrido ayer en nuestra ciudad, cuando decenas de docentes nucleados en Agmer recibieron de manera hostil al gobernador Rogelio Frigerio en el Centro de Convenciones.

“Estamos en marco de una tensión salarial, yo no legaría a clasificar de conflicto colectivo pero si estamos transitando un momento de tensión, y estas cosas pueden suceder de manera imprevisible. Sí decir que lo hablé con la conducción provincial de Agmer por teléfono y le transmití que nos pareció desmesurado el tema, no se si llamarlo escrache pero puede ser que ha estado bastante cerca de esa figura. Nosotros no compartimos ese tipo de metodología, maxim cuando el gobernador recibió a tres o cuatro referentes de Agmer por un tiempo de 45 o 50 minutos para escuchar su petitorio y evacuar dudas, la charla fue seria con un ida y vuelta interesante, y después sucedieron estos hechos que desde ya repudiamos”, aseguró Troncoso.

El funcionario contó que desde la conducción de Agmer le dijeron que “a veces se puede ir de las manos la situación, pero que eso no había estado de ninguna manera orquestado por ellos”.

“Es cierto que cada delegación en cada departamento tiene su forma y sus métodos, desde ya insisto que repudiamos, sobre todo cuando hay un gobierno como el nuestro que es de puertas abiertas, que no desestima el diálogo con nadie, hemos honrado la mesa paritaria permanentemente, mensualmente, en sucesivas oportunidades y bueno entendemos que no son las formas. Así que instamos que se pueda mantener este tipo de charlas pero en un marco institucionalizado, que es la mesa paritaria de diálogo y de negociación colectiva”, propuso Troncoso.

El Ministro desmarcó a la seccional Gualeguaychú del resto de la provincia, y manifestó que “el vínculo venía muy bien y aceitado, obviamente en un marco en un contexto macroeconómico muy complejo donde el estado nacional se ha retirado casi absolutamente, donde por años de arrastre el salario mínimo docente estaba bajo y quedó atrasado. Es cierto que en cualquier momento se puede tensar la situación, pero la verdad hasta este momento veníamos muy bien con lo cual uno mal podría achacarle la responsabilidad la conducción provincial”.

Consultado sobre el Fonid, Troncoso aseguró que desde el Consejo General de Educación se ha reclamado varias veces a Nación que se vuelva a pagar, y que el gobernador Frigerio “lo ha hablado con el presidente y con el ministro de Educación”.

Finalmente, sobre los días de clases perdidos por los paros docentes, el ministro sostuvo que “los 190 días de clases no los negociamos, es una cuestión de estado. Fue un eje de campaña y un compromiso del gobernador que tenemos que defender. Si no llegamos el cronograma se va a extender en diciembre o se va a empezar antes en febrero, el CGE ya está trabajando en eso”, concluyó.