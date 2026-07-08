Exempleados de Unionbat, Fademi y de Laboratorio Pyam realizaron una jornada de visibilización y reclamo en la ruta 14, a la altura del kilómetro 56, por la pérdida de puestos de trabajos en el Parque Industrial.

La medida de lucha se suma a una similar realizada el lunes en la rotonda de Acceso al polo productivo local. Además, a la altura de Concepción del Uruguay, se sumaron los extrabajadores de Granja Tres Arroyos, recientemente desvinculados de la empresa.

Recordemos que Unionbat S.A. despidió a 101 trabajadores, la totalidad del personal comprendido bajo el Convenio Colectivo de Trabajo en su planta de la ciudad, paralizando completamente la actividad.

La semana pasada, la resolución de la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación al estado previo a los despidos del 26 de junio, es decir, que se reincorporen los trabajadores afectados.

Sin embargo, la empresa no permitió el ingreso de los empleados a la planta, manteniendo sus puertas cerradas y a los trabajadores en la calle.

El próximo miércoles 15 de julio se realizará una nueva audiencia en la secretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria. Mientras tanto, el centenar de despedidos continúa con una gran incertidumbre y desesperación.

En tanto, Laboratorios Pyam acató la conciliación obligatoria, y se aguarda la audiencia en la Secretaría de Trabajo para ver cómo seguirá la situación de la empresa y los empleados.