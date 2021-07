indicó que la cartera laboral nacional dictó la medida “buscando que se llegue a un acuerdo de manera pacífica, sin paros ni asambleas”, pero remarcó que “desde hace más de un mes y medio que nuestra Federación viene manteniendo reuniones con las cámaras. Es decir que la manera pacífica y el diálogo están, y el paro se decidió porque no llegamos a un acuerdo”, apuntó.

“Vamos a continuar con las asambleas porque necesitamos la unión y la fuerza de los trabajadores, que se sienten muy mal porque no son valorados. Esto nos parece una falta de respeto hacia quienes expone sus vidas día a día”, lamentó la titular de ATSA.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) –a la cual pertenece el gremio entrerriano– reclama un 45% de suba salarial en cuatro tramos: 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en octubre y 5% en enero de 2022.

Ponce recordó que en lo que va del 2021 el sector no ha tenido recomposición salarial. En enero de este año se efectivizó el último tramo del incremento acordado en la paritaria 2020 y posteriormente no hubo ninguna otra suba. “Los sueldos han quedado sumamente bajos”, afirmó la sindicalista. Y subrayó: “Este año no hemos tenido paritarias, por eso consideramos sumamente injusta la situación, sobre todo tratándose de trabajadores esenciales y fundamentales en plena pandemia”.

En las negociaciones, las cámaras empresarias adujeron no poder hacer frente a los aumentos salariales. “Pero ellos deberían presionar y hacer las gestiones correspondientes ante los financiadores del sistema de salud, como las prepagas, Pami y Iosper”, sostuvo Ponce en diálogo con esta Agencia. “Entendemos la situación, pero el desfinanciamiento del sistema de salud siempre termina perjudicando al trabajador, que es quien hace más de un año viene trabajando fuertemente para el cuidado de la población en general”, cuestionó.

El miércoles próximo, 7 de julio, habrá una nueva audiencia entre las partes. “Esperamos que se pueda llegar a un acuerdo”, señaló por último la titular del gremio entrerriano de Sanidad. (APFDigital)