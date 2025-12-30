FUE IDENTIFICADO
Tragedia en la Ruta 14: un hombre fue atropellado por un camión y murió camino al Hospital Centenario
El siniestro vial ocurrió esta mañana en la Autovía 14, mano a Buenos Aires. La víctima fatal fue identificada.
En la mañana de este martes se produjo un siniestro vial fatal en la Ruta 14, a la altura de Ceibas.
Un camión que se dirigía desde La Paz hacia Buenos Aires embistió a un hombre que circulaba a pie por la cinta asfáltica.
El hombre fue trasladado de urgencia en la ambulancia del Hospital Eva Perón hacia el Hospital Centenario, pero llegó sin vida.
La víctima fatal fue identificada como Facundo Matías Alendrés, de 36 años, domiciliado en San Martín provincia de Buenos Aires.
