La actividad estuvo destinada a las salas de 3, 4 y 5 años y formó parte del programa “Juego, Aprendo y Respeto”, que busca acercar conceptos básicos de educación vial a través del juego, la participación y la experiencia directa.

Durante la jornada se instaló una pista vial infantil, diseñada para recrear situaciones cotidianas del tránsito urbano. Allí, los niños pudieron reconocer señales, utilizar sendas peatonales y aprender normas básicas de circulación, asumiendo distintos roles como peatones y conductores.

La actividad contó con el acompañamiento de docentes y familias, quienes participaron del recorrido y acompañaron el proceso de aprendizaje de los niños.

Al finalizar, el director de Tránsito, Marcelo Hail, entregó diplomas de honor a cada uno de los participantes, en reconocimiento por su compromiso y participación durante la jornada.

Desde la Dirección de Tránsito se destaca la importancia de promover la educación vial desde la primera infancia, con el objetivo de incorporar hábitos seguros y responsables desde los primeros años.

La jornada fue impulsada por la Agencia de Seguridad del Gobierno de Gualeguaychú como parte de las acciones de concientización y prevención que se desarrollan en la ciudad para fortalecer el cuidado en la vía pública.