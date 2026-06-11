DESTINADA A LAS SALAS DE 3, 4 Y 5 AÑOS
Tránsito celebró el Día Nacional de la Seguridad Vial con una jornada educativa para niños de nivel inicial
En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, la Dirección de Tránsito realizó una jornada interactiva con niños del nivel inicial de la Escuela N.º 3 “Tomás Rocamora”.
La actividad estuvo destinada a las salas de 3, 4 y 5 años y formó parte del programa “Juego, Aprendo y Respeto”, que busca acercar conceptos básicos de educación vial a través del juego, la participación y la experiencia directa.
Durante la jornada se instaló una pista vial infantil, diseñada para recrear situaciones cotidianas del tránsito urbano. Allí, los niños pudieron reconocer señales, utilizar sendas peatonales y aprender normas básicas de circulación, asumiendo distintos roles como peatones y conductores.
La actividad contó con el acompañamiento de docentes y familias, quienes participaron del recorrido y acompañaron el proceso de aprendizaje de los niños.
Al finalizar, el director de Tránsito, Marcelo Hail, entregó diplomas de honor a cada uno de los participantes, en reconocimiento por su compromiso y participación durante la jornada.
Desde la Dirección de Tránsito se destaca la importancia de promover la educación vial desde la primera infancia, con el objetivo de incorporar hábitos seguros y responsables desde los primeros años.
La jornada fue impulsada por la Agencia de Seguridad del Gobierno de Gualeguaychú como parte de las acciones de concientización y prevención que se desarrollan en la ciudad para fortalecer el cuidado en la vía pública.