Entidades rurales y el Centro de Acopiadores de Entre Ríos advirtieron sobre la necesidad de garantizar reglas claras y previsibilidad en la actividad, y pidieron al Gobierno provincial que asegure el libre tránsito y el cumplimiento del marco legal vigente en el transporte de cargas. La Mesa de Enlace de Entre Ríos y el Centro de Acopiadores piden garantizar la libertad de contratación y circulación.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Distrito III de Federación Agraria Argentina y el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto al Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, mantuvieron una reunión con el objetivo de analizar distintas situaciones vinculadas al transporte de granos en la provincia.

Durante el encuentro, se abordaron aspectos relacionados con la operatoria actual del transporte de cargas, en un contexto que requiere previsibilidad y condiciones claras para el normal desarrollo de la actividad.

Luego de un intercambio de ideas, las entidades acordaron los siguientes puntos: que existe una desregulación en materia de transporte de cargas, en la cual las partes pueden contratar y acordar libremente las tarifas; que resulta necesario garantizar la libertad de contratación y el libre tránsito en todo el territorio provincial, y que es el Gobierno de Entre Ríos, en cada uno de sus poderes, quien debe velar para que estas condiciones, hoy claramente establecidas en la legislación vigente, se mantengan plenamente operativas.

Las instituciones destacaron la importancia de sostener un marco de funcionamiento que brinde certidumbre a todos los actores de la cadena, favoreciendo el normal desenvolvimiento de la actividad agroindustrial.