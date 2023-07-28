Durante el corte de ruta, Marta Irazábal de Landó, explicó la situación: “Yo estoy sabiendo lo que ocurre en la escuela a partir de lo me comunica la directora. No podemos hacer un pozo así nomás, tenemos que tener el acompañamiento de un ingeniero, que lo hizo de la mano de la municipalidad”.

“El pozo que había se secó porque las napas se secaron. El ingeniero Piccoli vino tres veces para ver dónde hacer el pozo nuevo para que no se contamine con el agua del pozo negro. Tuvo que hacer todo un estudio del suelo que lo entregó en vacaciones. El nuevo pozo hay que hacerlo a 60metros de profundidad y con un diámetro específico para que no se tape y se queme la bomba”, relató a las familias la responsable de Departamental de Escuelas.

En tanto, informó a los padres que habían barajado dos alternativas para solucionar la problemática, puesto que si elevaban el pedido a Arquitectura los trámites podían tardar tres meses.

“Yo hice una gestión a través del juzgado para ver si había algún excedente de algún juicio y que nos dieran ese dinero que saben que es para esto, hasta envié el proyecto. Y por otro lado, la CTM que se ofreció para hacernos los pozos que necesitáramos que los estamos haciendo en otra zona de campo que también tenemos el mismo problema. Han bajado las napas, se han secado los pozos y los chiquilines van con la botella de agua y las maestras con los bidones, no está pasando eso en varias escuelas”, relató Landó.

Finalmente, la autoridad contó a las familias que sus contadoras le comunicaron que ingresó un remanente de la justicia y que la Departamental cuenta con la transferencia para hacer las obras.

Los pasos a seguir son presentar tres presupuesto y, elegir el de menor valor que se acomode a los requerimientos hechos por el ingeniero. Marta Irazábal se comprometió con los padres y madres de la comunidad educativa que intentaría solucionar el problema lo más rápido posible.