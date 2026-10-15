La Dirección de Educación trasladó sus oficinas a la calle Gervasio Méndez 1104, donde ya se encuentra funcionando su nuevo espacio de atención. En este lugar, las familias y estudiantes de la ciudad pueden acercarse para recibir orientación sobre las distintas propuestas formativas y servicios.

La unificación de las oficinas en este punto facilita el acceso a los trámites administrativos y permite centralizar la información sobre los proyectos que lleva adelante el área en los diferentes barrios.

Entre las tareas que coordina la Dirección de Educación se destacan:

- Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI): centros destinados a la atención, el cuidado y el desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida.

- Apoyo escolar en los barrios: clases gratuitas orientadas a reforzar el aprendizaje y acompañar el recorrido escolar de los estudiantes.

- Programa "Vamos a la Universidad" y subsede UBA XXI: iniciativas destinadas a brindar orientación universitaria y acercar las materias del ciclo básico a los jóvenes que buscan continuar sus estudios superiores.

- Alfabetización para jóvenes y adultos: talleres de formación básica que ofrecen herramientas para el desarrollo personal y educativo.

Quienes necesitan realizar consultas o iniciar gestiones pueden dirigirse de manera presencial a Gervasio Méndez 1104, de 7 a 13 horas.

También están disponibles las redes sociales oficiales de la Dirección de Educación y la línea telefónica de atención directa: 3446 320310.