Víctor Chanenko, dirtector de Defensa Civil de Entre Ríos, dialogó con Canal 9 Litoral y trazó un panorama del escenario que vive la provincia en el marco del Fenómeno de El Niño, con copiosas lluvias y ríos en ascenso.

“Estuvimos acompañando al gobernador en una recorrida de los sistemas de defensa estáticos y hemos verificado el correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo y las interconexiones de los grupos electrógenos. Es una preparación que no se había visto hasta el momento en situaciones similares ocurridas en la jurisdicción“, comenzó Chanenko, en relación al encuentro mantenido por Rogelio Frigerio con el intendente de Concordia, Francisco Azcué. Y agregó: “Hemos invitado a responsables de Protección Civil de localidades cercanas, para escuchar a personal de Salto Grande, y hemos evaluado actividades en conjunto de los gobiernos provincial y nacional”.

El funcionario aseguró que las tres ciudades que hoy están sobre el nivel de alerta, aunque no de evacuación, son Concordia, Colón y Concepción del Uruguay: “No evaluamos evacuación ni intervención directa sobre los ciudadanos. En Concordia, quienes se fueron, lo hicieron porque tienen sus casas bajo la cota del Arroyo Manzores, viven en una relación cultural con el río, es una zona anegable. Son siete familias”.

Fuente: AHORA