Durante la tarde del domingo se produjeron tres siniestros viales en la Ruta Nacional 14, Autovía del Mercosur, en inmediaciones de Gualeguaychú, en un lapso menor a dos horas.

Los hechos ocurrieron entre los kilómetros 52, 54 y 61, en ambos sentidos de circulación y con tránsito vehicular intenso.

El primer incidente se registró alrededor de las 15.45 en el kilómetro 52, donde un automóvil Ford Ka despistó y volcó. El vehículo era conducido por un hombre de 33 años que viajaba desde Posadas, Misiones, hacia Buenos Aires, acompañado por su padre de 63 años. Ambos resultaron ilesos. El rodado volcó sobre el carril central y terminó detenido en la mano sur-norte. Personal del servicio de emergencias constató que los ocupantes solo presentaban golpes leves y la circulación se mantuvo habilitada durante la asistencia.

A las 16.30 horas se produjo el segundo siniestro en el kilómetro 61, donde volcó un Fiat Siena. El vehículo era conducido por un hombre de 60 años que viajaba junto a su hija de 19 años desde José León Suárez, provincia de Buenos Aires, hacia Asunción del Paraguay. El conductor fue trasladado al Hospital Centenario para la evaluación de sus lesiones, mientras que la joven presentó dolencias leves.

El tercer hecho ocurrió pasadas las 17 horas en el kilómetro 54 y se trató de un desperfecto mecánico. En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios y personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial. No se registraron personas lesionadas.