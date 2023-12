El turismo dental a lo largo de los años se ha vuelto de vital importancia para millones de personas, todos buscan el lugar más indicado, de confianza y sobretodo a precios accesibles para realizarse procedimientos dentales o combatir enfermedades dentales que dañan no solo la salud, si no también el autoestima, en muchos casos tales como las encías blancas, la gingivitis, la periodontitis, las caries, entre otros. El tema de la cirugía estética en la dentadura ya no es un tabú como quizás sí pudo serlo décadas atrás, hoy en día hay algunos países que son pioneros en estos procedimientos y Turquía es uno de esos países, con el auge de la tecnología, las redes sociales y la presentación personal en tema laborales, las personas buscan tener una buena dentadura para estar saludables y tener confianza en ellos mismos.

Turquía ofrece muchos tratamientos y procedimientos dentales, no solo a sus ciudadanos sino también a los miles y miles de extranjeros que van cada año a este país a lograr sus metas, primeramente en tener una buena dentadura, y también en conseguir precios super accesibles y una atención de primera calidad. Cabe destacar que hay muchas clínicas que son famosas ya que se caracterizan por su profesionalismo y buenos precios. Si estás considerando ir a Turquía a hacer turismo dental, y quieres asegurarte de que todo salga perfecto, este artículo puede ayudarte a tomar la decisión correcta sobre a donde ir y que clínica dental es la perfecta para ti y tu dentadura https://dentakay.com/es/es-seguro-viajar-a-turquia-para-hacer-turismo-dental/

¿Cuáles son estos procedimientos tan comunes en Turquía?

Entre los procedimientos más comunes tenemos:

La ortodoncia: Esta rama de la odontología se encarga de los problemas que presentan los dientes o la mandíbula, esta incluye tratamientos con aparatos que se colocan en los dientes por algunos meses (el tiempo depende de la necesidad de cada paciente) para alinear la dentadura afectada o corregir la mordida.

Diseño de sonrisa: Este procedimiento es totalmente estético y se basa en llevar la dentadura a su forma correcta, dependiendo de la forma de la cara, entre otros, usando ya sean aparatos especiales o tratamientos dentales cosméticos. Este proceso es muy popular entre las modelos y reinas de belleza.

Blanqueamiento dental: Este procedimiento se realiza cuando la dentadura se vuelve oscura o amarillenta, ya sea por el consumo de café, té, tabaco o una mala higiene bucal, y cuando se pierde la capa de esmalte, se procede al blanqueamiento para llevar la dentadura a su estado normal y sano.

Coronas dentales: Las coronas son piezas en forma de un diente que se colocan sobre la encía, cuando el diente original se ha perdido. También se utilizan para soportar un diente débil y para que tengan una mejor apariencia. El material más utilizado para las coronas dentales es la resina o de circonio y pueden durar hasta 25 años, siempre y cuando la persona mantenga un buen cuidado y una buena higiene bucal.

Implantes dentales: Este importante procedimiento consiste en sustituir la raíz y mantener el diente artificial, los implantes dentales son realizados de materiales sanitarios que permiten que se unan al hueso y no generen una reacción de rechazo en la boca.

Pedodoncia: Esta es una rama de la odontología que se encarga única y exclusivamente de los procedimientos y cuidados dentales de los niños desde que nacen hasta la adolescencia.

Esta es una rama de la odontología que se encarga única y exclusivamente de los procedimientos y cuidados dentales de los niños desde que nacen hasta la adolescencia. Cirugía maxilar: Este proceso consiste en corregir problemas de la mandíbula, este procedimiento es bastante complicado ya que se debe desplazar el hueso maxilar para lograr buenos resultados, solo médicos especializados deben realizar este tratamiento.

Estos y muchos más procedimientos son muy comunes en Turquía. En algunos países como el Reino Unido un implante dental se encuentra entre los 3.500 y los 5.000 dólares, solo incluyendo los implantes individuales, sin incluir tecnologías especiales y en Estados Unidos se encuentran en un rango de precio de 3.000 a 4.500 dólares, y si se utilizan materiales de mayor gama como el zirconio, el precio aumenta. Turquía ofrece paquetes accesibles donde no solo incluye el tratamiento correspondiente, sino también el traslado del paciente a la clínica, y mucho más. Para saber más sobre cómo funcionan estos procesos consulta antes, realiza todas las preguntas que tengas, el hospedaje, los medicamentos, los precios, entre otros. En Turquía los precios para un implante dental oscilan entre los 2.500 y 3.500 dólares lo que hace a este país entre los más buscados por los turistas.