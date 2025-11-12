El anuncio se realizó este martes, en la sede Oro Verde de la FCyT, durante un acto encabezado por el vicerrector de Uader, Román Scattini. En la ocasión, se firmó el convenio que hace posible la implementación de la carrera, con la participación del decano de la facultad, Juan Pablo Filipuzzi; del intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; del presidente de la Asociación Civil Cooperadora, Franco Virjan; y del secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, área que depende de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.

Durante la presentación, Gainza remarcó la importancia de la articulación con el sistema universitario. "La Universidad es un aliado estratégico del sector público y del sector privado. Esta tecnicatura impulsa desde el corazón de Entre Ríos una nueva oportunidad para que nuestros jóvenes sean protagonistas del cambio digital", afirmó.

Por su parte, el intendente Fuertes destacó el valor de la iniciativa para el desarrollo local. "La comunidad de Villaguay vive un antes y un después de la decisión de apostar a la educación y a la tecnología. Esta tecnicatura es una oportunidad concreta para nuestros jóvenes y una inversión en el futuro de la provincia", señaló.

En tanto, el decano Filipuzzi resaltó el trabajo conjunto con el municipio y el compromiso institucional de Uader. "Damos un nuevo paso acompañando los desafíos del mundo y generando oportunidades para todos los entrerrianos. Esta propuesta reafirma la misión de la universidad de ofrecer formación de calidad en toda la provincia", expresó.

A su turno, el vicerrector Scattini subrayó el valor del consenso alcanzado dentro de la comunidad universitaria. "La Uader se consolida como un espacio donde el diálogo y la articulación hacen posible proyectos innovadores. Es un logro colectivo que fortalece a la universidad pública provincial", sostuvo.

Desde el Gobierno de Entre Ríos se celebró la puesta en marcha de esta nueva carrera, destacando la articulación entre la Universidad y los municipios para impulsar la innovación y la formación tecnológica como pilares del desarrollo.

La Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial será la primera de estas características en Entre Ríos y una de las pocas en el país. La propuesta refuerza el compromiso provincial con la innovación, la programación y la ciencia de datos, promoviendo el desarrollo tecnológico y la inclusión de los entrerrianos. Estuvieron presentes autoridades universitarias, representantes del gobierno provincial, funcionarios municipales, docentes y estudiantes.

Para más información sobre la carrera, acceder al siguiente enlace: https://fcyt.uader.edu.ar/tecnicatura-universitaria-en-inteligencia-artificial/