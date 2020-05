Un 25 de Mayo distinto: por el Coronavirus no habrá fiesta popular en el Corsódromo

“Nuestra fiesta popular por el aniversario de la Patria nos enorgullece y hace que cada año la mejoremos para lograr así que miles de entrerrianos puedan disfrutarla", destacó más de una vez el intendente Martín Piaggio.

Sin embargo, este 25 de Mayo no será uno más en la ciudad: el 210° aniversario de la Revolución de Mayo no tendrá al pericón más grande del mundo, no tendrá tortas fritas calentitas, no tendrá paseos por el Parque de la Estación, no tendrá estudiantes vestidos de gauchos y paisanos. El 25 de Mayo de 2020 será recordado como la fecha patria que nos robó el coronavirus.

Según informaron desde el Municipio, la idea no es suspenderlo sino más bien postergarlo: la fecha tentativa de reprogramación se estima podría ser para fin de año, pero en estos tiempos de Covid-19 nada se puede dar por seguro y todo dependerá de que la emergencia sanitaria se encuentre normalizada.

“Una vez definida la fecha, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, se comunicará por los canales oficiales de la Municipalidad de Gualeguaychú con el debido tiempo para una buena organización y planificación”, informaron desde la Municipalidad.

Desde que Gualeguaychú comenzó a celebrar el 25 de Mayo con una gran fiesta en el Corsódromo, la misma se ha convertido en una cita obligada para todos los vecinos, donde se disfruta del baile del Pericón Nacional que realizan más de dos mil parejas y, año a año, su popularidad la ha convertido en una de las fiestas patrias de mayor concurrencia en la provincia. Se realizó por primera vez en 2001 en la plaza San Martín y desde 2004 se trasladó al predio del Corsódromo, donde aún se sigue festejando, siendo una de las fiestas locales de mayor convocatoria, en la que participan un gran número de instituciones locales y aproximadamente 30 mil vecinos cada año.

Tampoco habrá Tedeum

Según informó el obispo Héctor Zordán, el Tedeum, el tradicional oficio eclesiástico del 25 de Mayo, no será celebrado, aunque si lo se hará la Misa por la Patria en la Catedral, la cual será a puertas cerradas.

La misa, prevista para la hora 20 en la Catedral, será encabezada por Zordán y solo podrán asistir algunas personas que colaborarán con los sacerdotes para poder realizar la liturgia. Pero para los que no quieran perderse la Misa por la Patria, la diócesis decidió transmitir el oficial desde las cuentas de Facebook de la Catedral, la del presbítero Mario Tornoud y la del obispo Zordán.

La virtualidad también sucederá en el ámbito presidencial: según informó la agencia estatal Telam, Alberto Fernández participará en forma virtual del tradicional Tedeum por el 25 de mayo, que este año tendrá características inéditas ya que, por primera vez en la historia argentina y al igual que en la Catedral de Gualeguaychú, se realizará a puertas cerradas en la Catedral metropolitana.

En el caso de Buenos Aires, la tradicional celebración será presidida por el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, en una catedral a puertas cerradas y sin la presencia de funcionarios. El Presidente seguirá las alternativas de la celebración religiosa desde la residencia de Olivos, que se transmitirá a partir de las 9.30 por las pantallas de la TV pública para el todo el país.