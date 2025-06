Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, confirmó que la ex mandataria “cumplirá prisión domiciliaria” y que, finalmente, “se impuso la legalidad sobre el escarnio”.

Desde sus redes sociales, manifestó que la Justicia decidió enmarcada en “lo que el derecho ordena y la dignidad exige”: “No será humillada, cumplirá su condena en prisión domiciliaria, como corresponde en un Estado de Derecho”, sostuvo.

“Este no es solo un logro jurídico. Es una victoria política, popular y ética en medio de una persecución sistemática que violó cada principio del debido proceso. Ganamos porque denunciamos que el juez de instrucción no era el juez natural, y por tanto la causa nació viciada”, enfatizó Dalbón.

En la misma línea, aseguró que también “ganaron” porque la Cámara que confirmó el procesamiento “era macridependiente” y “funcional” al poder que pretendía “proscribir a Cristina”.

Asimismo, indicó que, “expusieron” a los jueces de Casación y del Tribunal Oral Federal, quienes “jugaban al fútbol y al tenis” con el ex presidente Mauricio Macri y que “jamás debieron juzgarla”.

Para finalizar, remarcó que “ganaron” porque la Corte que convalidó la sentencia “fue construida por Pepín Rodríguez Simón, prófugo VIP y operador, en violación flagrante” de la Constitución Nacional.

“Cristina no está sola. El pueblo la rodeó, la defendió y la cuidó. Y eso, más que cualquier alegato, inclinó la balanza. Hoy el derecho venció al circo. La dignidad venció al odio. Y la verdad empezó a abrirse paso en medio de la infamia. Este es un paso. No el final. Pero es una señal clara de que no podrán doblegar a quien camina con el pueblo. A Cristina la condenaron, pero no lograron quebrarla. A Cristina la quieren proscribir, pero no podrán borrarla de la historia. Y si algún día la Justicia verdadera se decide a actuar, esta causa será revisada y pulverizada por su falta absoluta de legalidad”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas