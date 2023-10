A poco más de 20 días de las Elecciones Generales, el escenario político y electoral continúa tan cerrado como dividido. Además, este domingo se realizará el debate, donde cada uno de los candidatos planteará sus posturas y propuestas.

En Ahora Cero Radio, el consultor del Grupo Mercado, Jorge Majluf brindó un panorama actualizado.

¿Cuáles son las características que se observan en esta elección?

Este año tenemos el condimento de tener un protagonista positivo y negativo como es Milei que aumenta la atracción, tanto para que se hable de política, como en consecuencia para que se espere con expectativa para ser consumido televisivamente el debate.

A diferencia de periodos no electorales, la política es parte de la conversación de un sector minoritario de la sociedad, pero cuando se acercan estos periodos pasa a ser un tema cotidiano. No podría cuantificar cuánta gente va a modificar su voto con el debate; yo tengo entendido por las encuestas nuestras, y por lo que percibimos con distintas herramientas con los focus groups, que un 30% no está seguro totalmente de su voto por lo que puede cambiar a qué dirigente depositar la esperanza.

¿Y de acuerdo a los que están decididos, qué marcan los números?

No hay ninguna sorpresa con respecto a lo que se ve en los medios nacionales. Hay una preferencia y un liderazgo de Milei, en segundo lugar Massa y en tercer lugar Bullrich. Compartimos la opinión de aquellos que dicen a nuestros consultores nacionales que la situación de un balotaje se daría entre Milei y Massa.

¿Cuál es la situación en Entre Ríos?

Usualmente a Entre Ríos se la llamó la Ohio de Estados Unidos; en Ohio sucede lo que sucede a nivel país en Estados Unidos, cuestión que estuvo presente en las elecciones y que va a estar presente en la generales.

Ahora intervinieron en la oferta electoral la cuestión de la intendencia y la gobernación, cosa que no pasó la gran mayoría del país donde solo se votaba Presidente. La mayoría de las provincias votaron anticipadamente los cargos a Gobernador e Intendente y acá con el sistema electoral de boletas sábanas hubo mucha distorsión en ese sentido; por lo tanto Milei por ejemplo sacó menos puntos de lo que sacó a nivel nacional: a nivel nacional obtuvo casi el 30% y en Entre Ríos el 22%.

Esos ocho puntos explican porque en varias localidades no llevó candidatos de ni siquiera ningún nombre para Intendente y en la mayoría de las localidades llevó candidatos poco competitivos, poco conocidos.

En un escenario de posible entre Milei y Massa ¿Qué es lo que elige la gente en ese escenario?

Los números que tenemos nosotros y lo que las consultoras nacionales dicen, es que hoy se impondría Milei, pero estamos en un momento de ebullición, en ver qué va a pasar con las medidas que tomó Massa, en ver qué va a pasar con el debate. Y esperando ver qué va a pasar con el debate y ese 30% que está viendo qué va a votar. Esto puede torcer hacia un lado u otro. Yo veo un escenario abierto, pero la foto de hoy lo favorece a Milei, pero no hay que tomarlo como algo estático, sino como algo que va cambiando todo el tiempo.

A mí entender, y comparando elecciones anteriores, veo que hay movimientos más abruptos que en elecciones anteriores.

Las encuestas nacionales que yo he visto y que me parecen congruentes con varias cuestiones, hablan de una diferencia de 5 puntos o 6 puntos entre Milei y Massa, y unos 3 puntos, o 4 con Bullrich.

¿En la provincia quién saca ventaja: Bahl o Frigerio?

Ahí hay una complejidad importante; no sólo la categoría Gobernador sino la categoría intendente de las distintas ciudades. Cuando se consulta por Gobernador, y mostras los cuatro candidatos, en la costa del Paraná se impone Adán Bahl, y Frigerio en la costa del Uruguay.

Con la boleta sábana, lo que ocurre es que es cuerpo de Gobernador queda como el más alejado de la gente que muchas veces no saben bien cuáles son las funciones reales.

Se hace muy difícil de poder pronosticarlo a esa categoría porque son arrastrados para arriba o para abajo depende la competitividad de su compañero de fórmulas, a Presidente principalmente y a Intendente en menor medida.

¿Y en la ciudad de Gualeguaychú cuál es el escenario y en otras ciudades entrerrianas?

Hay mucha paridad en casi todas las ciudades, salvo en Concepción del Uruguay donde José Eduardo Lauritto tiene una diferencia clara. Esto se manifestó en las PASO y creo que no se va a revertir ahora porque no hay motivos.

En Concordia hubo un resultado de PASO muy ajustado. En consecuencia, creo que también puede llegar a haber un final abierto. En Paraná lo mismo, por lo que veo un escenario de final abierto que le cabe a las ciudades más importantes.

Respecto de Gualeguaychú, la verdad es que hay una incógnita por el proceso de impugnaciones a Mauricio Davico. Puede ser que la gente la vea a Julieta Carrazza como propia del espacio y como oposición al gobierno actual y puede que se visualice como una especie de victimización y gane votos por ahí. También puede ser que la gente no la visualice porque tiene poco volumen de conocimiento y no la vote. La verdad es que yo no sabría cuál de esas hipótesis es la más fuerte.

El tema de los tiempos es fundamental, porque desde mi lado de encuestador de hace 20 años que veo lo difícil que es instalar un dirigente político. Algunos creen que porque salió en una nota o en diez notas te conoce toda la ciudad y la verdad que la gente está en otra cosa. Dar a conocer a Julieta en este caso llevaría mucho más tiempo. El panorama sigue cerrado también en Gualeguaychú.