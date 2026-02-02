En la mañana de este lunes se produjo un incendio vehicular en la Ruta 14, en el kilómetro 50.

Desde Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú concurrieron al lugar. Al arribo se constató incendio vehicular totalmente generalizado en Citroën C3 Picasso, con afectación de banquina y pastizales en una superficie aproximada de 50 x 15 metros.

Finalizadas las tareas que demandaron alrededor de una hora, regresó el móvil 35 al cuartel. No se reportaron heridos.