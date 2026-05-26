Un auto despistó y volcó en la Autovía 14 a la altura de Colonia Mandisoví en el norte de Entre Ríos durante la madrugada de este martes. Dos personas que viajaban en el vehículo sufrieron lesiones leves.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4.30 en el kilómetro 317 de la Autovía 14. Por causas que se investigan, un Peugeot 206 que circulaba en sentido norte-sur perdió el control, impactó contra el guardarrail y terminó volcado sobre un espacio verde en el ingreso a la localidad, unos 20 kilómetros al sur de Chajarí.

El vehículo era conducido por un hombre de 25 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por una adolescente de 17 años oriunda de San Pedro, Misiones.

Una ambulancia atendió a los jóvenes, Según se informó, la acompañante sufrió lesiones leves y rechazó ser trasladada al hospital local, mientras que el conductor resultó ileso.