Personal de Comisaría Frigorífico Yuqueri intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la en Autovía Gervasio Artigas, la altura del kilómetro 253.

Participó del siniestro vial un hombre que conducía un camión marca Mercedes Benz, modelo 1517 con acoplado, el cual transportaba una carga de madera de eucalipto.

El vehículo transitaba por Autovía Artigas en sentido Norte-Sur, con destino a Buenos Aires.

Por circunstancias que se tratan de establecer, al llegar a la altura del Km 253, el camión sufrió un desperfecto en las ruedas traseras, lo que provocó la perdida del control del rodado. Por ello, colisionó contra el cantero central de cemento que divide ambos carriles, impactando posteriormente contra un poste de alumbrado público, que terminó cayendo

Cómo consecuencia del accidente, parte de la carga quedó esparcida sobre el carril contrario, sentido Sur- Norte.

No sé registraron personas lesionadas, mientras el tránsito permaneció habilitado con reducción de un carril en el sector.