Un camionero de 41 años resultó con lesiones leves luego de perder el control del vehículo en el kilómetro 230 de la Autovía 14, a la altura de Concordia. El camión chocó contra una alcantarilla y terminó sobre la banquina del carril contrario.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de este jueves, cuando el conductor circulaba de sur a norte desde San José, departamento Colón, hacia Federación para realizar una carga de pollos.

Según se informó, un ciervo se cruzó en el camino y, al intentar evitar el choque con el animal, el camionero realizó una maniobra que provocó el despiste. El vehículo impactó contra una alcantarilla y terminó sobre la banquina oeste, correspondiente al carril de circulación de norte a sur.

Como consecuencia del siniestro, el camión sufrió importantes daños en los ejes delanteros y las llantas traseras. También resultó dañado el guardarraíl de la ruta.

El conductor manifestó dolencias en el pecho y las piernas, por lo que fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos del Puesto de Control Vial Concordia, Gendarmería, la comisaría de Pedernal y personal sanitario de Salto Grande.

El tránsito fue asistido mientras se aguardaba la llegada de una grúa pesada para retirar el camión.