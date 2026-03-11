Un siniestro vial que involucró a cuatro vehículos se registró este miércoles por la mañana en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional 14, lo que generó complicaciones en el tránsito de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 y tuvo como protagonistas a un camión Iveco Hi-Way, un automóvil Renault Laguna, una Toyota SW4 y un camión Mercedes-Benz Actros que se encontraba estacionado en el lugar.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el camión Iveco, conducido por un hombre de 40 años oriundo de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, circulaba por la autovía en sentido norte–sur cuando, por causas que aún se intentan establecer, su conductor perdió el control del vehículo, cruzó de carril e invadió el sentido contrario de circulación.

En ese momento impactó contra la parte trasera izquierda de un Renault Laguna, que era conducido por un hombre de 52 años domiciliado en Gualeguaychú. Como consecuencia del choque, el camión volcó sobre la calzada.

Instantes después, una Toyota SW4, conducida por un hombre de 33 años con domicilio en San Vicente, provincia de Misiones, que viajaba acompañado por un hombre de 35 años de nacionalidad brasileña, terminó impactando contra el semirremolque del camión volcado.

En tanto, un camión Mercedes-Benz Actros que se encontraba estacionado en el lugar resultó con algunos roces como consecuencia del contacto con los vehículos involucrados en el siniestro.

Tras el hecho, el conductor del camión Iveco fue trasladado al hospital local debido a un fuerte dolor en su pierna derecha y quedó a la espera de una evaluación médica para determinar la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, el tránsito en el sector fue asistido y desviado por la colectora, mientras se realizaban las tareas correspondientes en el lugar del siniestro.