Volcó un camión cargado con pollos congelados en la Autovía Artigas, en jurisdicción de Entre Ríos. El siniestro vial sucedió cerca de las 5:30 de este miércoles, a la altura del kilómetro 96 de la ex Ruta 14. Afortunadamente, el chofer sufrió algunos golpes menores y pudo contar lo sucedido.

El camión con acoplado que protagonizó el hecho transportaba pollos congelados desde Gualeguay hasta Chajarí. Precisamente, el incidente se produjo aproximadamente en el kilometro 96 al sur del peaje de Colonia Elía.

Según relató el camionero, de 26 años, domiciliado en Carbó Departamento Gualeguaychú, dijo haber sido encerrado por otro camión el cual no lo vio producto de la niebla.

El rodado quedó volcado sobre la banquina, motivo por el cual no obstaculizó la circulación y no se cortó el tránsito. De manera preventiva se solicitó a la ambulancia para examinar al conductor, pero el mismo manifestó no estar lesionado, publicó La Pirámide Net.