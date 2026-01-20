Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Ceibas, en el Renault Kangoo iban 5 ocupantes (4 adultos y 1 menor), con domicilio en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. Resultaron con lesiones leves el menor y 3 adultos, mientras que una mujer de 34 años sufrió contusión pulmonar y fractura de pelvis.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Centenario.

Mientras que en el motorhome marca Scania, iba con 2 ocupantes masculinos mayores de edad, con domicilio en Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Sin lesiones.

Se presume que la baja visibilidad por humo y dispersión de partículas provenientes del incendio de pastizales fue un factor determinante en la colisión por alcance.

El Renault Kangoo circulaba desde Colón (Entre Ríos) hacia Buenos Aires, mientras que el motorhome lo hacía desde Uruguay con destino a Buenos Aires.