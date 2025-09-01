Volcó un colectivo en Ruta 14 y algunos pasajeros sufrieron heridas. Sucedió esta madrugada, en el kilómetro 302 de la autovía “José Gervasio Artigas”, en el carril sur norte, zona conocida como “Rotonda del Ombú”.

El vehículo es un Mercedes Benz, de la empresa San Antonio. En el micro se trasladaban cosecheros, desde Concordia hacia Villa del Rosario.

Según declaró el conductor, perdió el control del rodado debido a la lluvia, lo que produjo el despiste y posterior vuelco, quedando sobre la banquina este de la ruta.

A raíz del siniestro, algunos pasajeros sufrieron lesiones, siendo trasladados de manera particular, seis de ellos al hospital Santa Rosa de Chajari y cuatro en ambulancia al hospital San José de Federación. Desde allí se informó que una de las personas trasladadas podría presentar una fractura de mandíbula, quedando a la espera de placas radiograficas, mientras que el resto presentaba cortes y contusiones.

En tanto, estuvo obstruido el camino que de ingreso a Colonia Racedo, mientras trabajaba la Policía y a la espera del auxilio para remover el vehículo, publicó Chajarí al día.