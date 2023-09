Gualeguaychú será cuna de una clínica de proyectos audiovisuales y el de Ignacio será uno de ellos. Aún en pleno trabajo de investigación y montaje, el profesional conversó con Ahora Cero y contó su perspectiva laboral, siempre con una mirada en lo social.

"El Chacal viene a dar luz a un caso real de nuestra ciudad. Ahora lo puedo decir porque ya está condenado: Hablamos de Gustavo Rivas. Durante mucho tiempo no podíamos nombrarlo, pero este caso me explotó hace un par de años cuando salió la investigación de Daniel Enz, que es un gran amigo. Por mi edad, realmente no conocía el tema, y ahí me enteré que una generación entera naturalizó los abusos y hasta miró para el costado”, reflexionó el periodista.

Además, adelantó que el trabajo lo realiza junto a un equipo de personas de Gualeguaychú. A pesar de vivir en Buenos Aires por cuestiones laborales, Nacho hace pie en la ciudad con su productora, Giovanna Lynch Wagner, y con “cada persona que quiera sumarse a trabajar. Todos los actores son de Guale, los fotógrafos, todo. Estamos trabajando en analizar mucho material periodístico y judicial; pero siempre dándole espacio al trabajo de la ciudad”, relató.

Por otra parte, aseguró que está dispuesto a recibir material periodístico, testimonios, o cualquier propuesta de personas que crean que pueden aportar algo a este film que se enmarca dentro del género que relató crímenes como el de María Marta García Belsunce, entrelazando testimonios reales, documental y segmentos ficcionados y recreados.

En el Instagram de su productora (@puntoprodu) publicaron: “Presentamos el proyecto más ambicioso en el que está trabajando la productora. Una serie web basada en una historia real ocurrida en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Para llevar a cabo tamaño proyecto estamos buscando financiamiento de cualquier fuente. Cualquier información al respecto será bien recibida”.

“Mi sueño es que este documental llegue a Netflix y sea visto por todo Gualeguaychú y el país”, dijo Nacho, y aseguró que “la idea es que cuando esté listo, podamos presentarlo en la sala del cine. Alquilar el lugar y que sea difundido para todos”.

Nacho ha trabajado para diversas productoras de contenido como Netflix o NatGeo, editando trailers, haciendo color grading, backstage y cámara. También trabajó para entes gubernamentales como el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina.

La clínica de proyectos audiovisuales se realiza los días 22, 23 y 24 de septiembre en el Centro Cultural Luis Luján, en plena Costanera del Tiempo.