TAMBIÉN HAY 1.300 INVESTIGADORES
Un estudio reveló que Entre Ríos tiene 64 mil estudiantes y que las carreras que predominan son de áreas sociales y salud
El gobierno provincial, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), llevó adelante un exhaustivo relevamiento con el fin de recopilar datos que permitan dimensionar el estado de situación del sistema científico-tecnológico, la educación superior, la transferencia de conocimientos y la economía del conocimiento en Entre Ríos.
Dichas acciones, llevadas a cabo entre diciembre de 2024 y julio de 2025, permitieron recopilar y sistematizar en un informe, y por primera vez, datos cuantitativos y cualitativos, que permitieron identificar capacidades instaladas, vacancias y oportunidades para orientar políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación.
Respecto al sistema universitario provincial, entre otros aspectos se relevó su estructura: cuenta con más de 64.000 estudiantes distribuidos en diversas instituciones con amplia cobertura territorial. Asimismo, se observó una fuerte presencia de la educación pública y una predominancia de carreras en áreas sociales y de salud, junto a un incipiente desarrollo de propuestas STEAM: proyectos educativos interdisciplinarios que integran Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.
En el plano científico-tecnológico, se identificaron más de 470 proyectos activos, 14 unidades ejecutoras y alrededor de 1.300 investigadores e investigadoras; pertenecientes a universidades, centros de doble y triple dependencia y organismos nacionales. El relevamiento arrojó que, a pesar de su diversidad temática y orientación aplicada, el sistema enfrenta desafíos vinculados a la infraestructura, la inversión, la articulación y la trazabilidad de procesos de transferencia tecnológica.
En cuanto a la economía del conocimiento, el ecosistema provincial se caracteriza por microempresas innovadoras con desarrollo en el mercado interno y que evidencian un incipiente perfil exportador. Por otro lado, persisten niveles altos de informalidad, escaso uso de herramientas de propiedad intelectual y vínculos aún incipientes con el sistema científico-educativo.
El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Walter Sione, expresó: "En el marco de las actividades planificadas para el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos (Obctier) y con acompañamiento del CFI, concluimos con el primer relevamiento de las capacidades del Sistema Científico Tecnológico, de Innovación y de Economía del Conocimiento de Entre Ríos. Del relevamiento participaron diferentes instituciones, investigadores y empresas; aportando información clave para la generación de valor a partir del conocimiento científico".
"A partir de estas políticas, contamos también ahora con información sobre la capacidad de análisis y equipamiento disponible en los laboratorios, información sobre carreras y estudiantes que se forman en la provincia y también de las empresas de la economía del conocimiento y las actividades principales que realizan", finalizó el funcionario.