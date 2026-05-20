La Facultad de Bromatología formó parte del XVI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, un relevante espacio de encuentro, actualización e intercambio que reunió a profesionales, docentes, investigadores y referentes de todo el país para debatir sobre los desafíos actuales de la nutrición y la salud.

Docentes e investigadoras de la Facultad de Bromatología de la UNER, participaron activamente en espacios científicos, paneles temáticos y encuentros institucionales durante el Congreso realizado en Posadas.

La delegación institucional estuvo encabezada por la vicedecana, María Tulia Aizaga, y la secretaria de Investigación, Rosa Ana Ábalos, acompañadas por un cuerpo docente que tuvo una activa participación en diversas instancias académicas, científicas y de representación institucional, consolidando la presencia de la Unidad Académica en uno de los encuentros más importantes del ámbito.

El reconocimiento obtenido en el área de Salud Pública fue por el Relato de Experiencia Local a cargo de María Belén Parodi: “Plan Alimentario Municipal Integral: Reformulación de prestaciones”, que recibió el Premio Estela Rúgolo. Esta distinción puso en valor el compromiso y la calidad del trabajo desarrollado desde la Universidad Pública.

Entre las participaciones, se encuentra el rol de Rosa Ana Ábalos como integrante del Comité Científico del Congreso, una función central en la organización, evaluación y fortalecimiento de los contenidos académicos del evento, que representa un importante reconocimiento a su trayectoria y experiencia profesional.

Asimismo, Mercedes Piaggio integró el panel “Revolver el territorio: Experiencias en Educación Alimentaria/Nutricional en tiempos de precariedad”, un espacio orientado al intercambio de experiencias y estrategias vinculadas a la educación alimentaria. Además, participó del taller “La ciencia y el arte de fermentar”, incorporando nuevas herramientas y perspectivas para el abordaje de esta temática.

Por su parte, Agostina De La Fuente aportó su experiencia como profesional invitada en la mesa “Servicios de alimentación en contextos diversos: estrategias y formas de organización”, compartiendo experiencias vinculadas a la gestión alimentaria en distintos ámbitos.

En el eje “Comer en la universidad: entre decisiones individuales y entornos que condicionan”, las docentes María Alejandra Fernández, María Belén Parodi y Eugenia Santos participaron a través de la presentación de trabajos científicos, generando aportes y reflexiones sobre entornos alimentarios y contextos universitarios.

La representación institucional también estuvo presente mediante la participación de la Lic. Elena Cossani, coordinadora de la carrera, en la reunión de Aseunra (Asociación de Escuelas de Nutrición de la República Argentina), un espacio de articulación orientado al fortalecimiento del trabajo conjunto entre instituciones formadoras.