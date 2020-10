Un hito en la igualdad de género de Entre Ríos

El proyecto surge de un arduo debate que mantuvimos en la Red para la Igualdad, liderada por la vicegobernadora Laura Stratta, que reunió a mujeres de distintos puntos de la provincia, en un espacio de participación multipartidario y multisectorial, donde pudimos en varias jornadas analizar y alcanzar un consenso, y concluimos que viene a garantizar derechos reconocidos en nuestra Constitución Provincial y Nacional, y Tratados Internacionales. El texto del proyecto lo trabajamos volcando las experiencias, necesidades y reclamos recogidos en los encuentros de esta Red.

Cabe señalar, que el Artículo 17 de la Constitución de Entre Ríos prescribe que “adopta el principio de equidad de género para todos los órdenes, eliminando de sus políticas públicas cualquier exclusión, segregación o discriminación que se la oponga. Asegura a la mujer la igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes estamentos y organismos del Estado provincial, municipal y comunal. Establece y sostiene la equidad de género en la representación política y partidaria y en la conformación de candidaturas con probabilidad de resultar electas. Promueve el acceso efectivo de la mujeres a todos los niveles de participación, representación, decisión y conducción de las organizaciones de la sociedad civil...”

Además de ser un hecho histórico y dar cumplimiento al mandato constitucional, este proyecto de ley, constituye un proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas, en el cual las legisladoras mujeres, que actualmente somos apenas un 30% en la Cámara de Diputados, hemos tenido una acción directa para la consagración de nuestros derechos.

El proyecto, del que soy coautora junto a mis compañeras y compañeros de bloque y ya tiene ingreso desde ayer en la Cámara de Diputados, prevé igualdad de género en todos los ámbitos, entre los que se destacan: fórmula de candidatos a gobernador/a y vicegobernador/a; lista de Candidatos a Diputados/as; fórmula de candidatos a intendente/a y viceintendente/a; designación de Ministros/as y Secretarios/as de Estado; propuestas de nombramiento de funcionarios del Poder Judicial que requieran acuerdo del Senado.

En las próximas semanas se iniciará el proceso de discusión en las Comisiones de la Cámara de Diputados, donde ya contamos con el respaldo político del Gobernador y de todos los diputados y diputadas del Frente Creer Entre Ríos.

Como presidenta de la Comisión de la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Cámara de Diputados y junto a todas las compañeras con representación en la legislatura, apoyamos y celebramos este importante acontecimiento político y social, y reforzamos nuestro compromiso por hacer efectiva la participación política de las mujeres, abrir nuevos debates en la agenda pública y continuar ampliando derechos.

En la presentación del proyecto me invadió una profunda emoción, no pude dejar de pensar en tantas mujeres que lucharon por esto, las visibilizadas y las anónimas; y luego me vino a la mente mi abuela Elvira Cepeda, una mujer empoderada, mi madre, una adelantada a su época, mis tías María Elena y Marta, desaparecidas por soñar una sociedad más justa, y finalmente mi hija Camila, a quién deseo, junto a todas las generaciones venideras y actuales, les dejemos una Entre Ríos más igualitaria.

*Diputada provincial por el frente Creer Entre Ríos