Un joven motociclista falleció este jueves a la noche en la zona de acceso a la ciudad de Federación sobre la Autovía Nacional 14.

Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo en la rotonda que conecta la autovía con el ingreso al Complejo Termal. Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta de alta cilindrada, marca Kawasaki Ninja 500 cc., perdió el control e impactó violentamente contra el guardarrail del cantero central.

Al arribar al lugar del siniestro, los efectivos policiales se encontraron con un escenario desolador. El conductor del rodado, identificado como Jorge Percara, yacía sobre la calzada sin signos vitales. Según el reporte preliminar, las lesiones sufridas por el impacto fueron de tal magnitud que resultaron incompatibles con la vida, produciéndose el deceso de manera instantánea informó la Fusta.

En el sitio trabajaron personal de la Policía de Entre Ríos, peritos de Criminalística y autoridades judiciales competentes para realizar las actuaciones de rigor. Hasta el momento, no se ha informado sobre la participación de otros vehículos en el incidente.

La Justicia ha iniciado una causa para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el despiste y posterior choque. El fallecimiento de Percara, un joven vecino de la región, ha generado una profunda consternación entre sus allegados y en la comunidad local.