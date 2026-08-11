El Centro de Residentes de Gualeguaychú en La Plata (Ceregu) celebró la reciente graduación de uno de los estudiantes que fue becado por la institución y destacó el ingreso de tres nuevos jóvenes a la Casa de Gualeguaychú, donde actualmente viven 12 estudiantes que cursan sus carreras universitarias.

Luciano Molina recibió el título de Arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y se convirtió en uno de los más de 50 profesionales que, a lo largo de los años, pudieron formarse académica y personalmente con el acompañamiento del Ceregu.

Desde la institución expresaron su alegría por el logro y extendieron el reconocimiento a la familia y amistades de Molina, a quienes consideraron pilares fundamentales durante su recorrido universitario.

Al mismo tiempo, el Ceregu incorporó este año a tres nuevos becados que llegaron a La Plata para continuar sus estudios. Emanuel Lemes Ronconi ingresó para cursar Psicología, Pedro Bonzi estudiará Diseño Industrial y Valentín Egui comenzó la carrera de Artes Audiovisuales.

El acompañamiento a estudiantes universitarios forma parte del espíritu solidario que sostiene al Ceregu desde hace más de 40 años de manera ininterrumpida. La Casa de Gualeguaychú brinda alojamiento y apoyo a jóvenes de la ciudad que necesitan este respaldo para poder desarrollar sus estudios lejos de su lugar de origen.

La continuidad de esta iniciativa es posible gracias al aporte de exbecados, socios y del Municipio de Gualeguaychú. A través de los años, el espacio se convirtió en un lugar de formación y encuentro para distintas generaciones de estudiantes que eligieron La Plata para realizar sus carreras.

Durante este año, además, se llevaron adelante trabajos de mantenimiento y reparación en la Casa de Gualeguaychú. También se renovó parte del mobiliario con el objetivo de mejorar las condiciones y comodidades del hogar, tanto mediante nuevas adquisiciones como a partir de distintas donaciones.

Actualmente, 12 estudiantes becados viven en la casa y cuentan allí con un espacio que les permite sostener su trayectoria universitaria.