Un micro de larga distancia protagonizó un accidente de tránsito al colisionar contra un animal vacuno mientras circulaba por la Autovía 14 Gervasio Artigas. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 207, en jurisdicción de Ubajay.

Según la información oficial, el transporte se dirigía desde Formosa con destino a Buenos Aires cuando se produjo el impacto. Como consecuencia del choque, el animal murió y quedó tendido a un costado de la calzada.

Tras el hecho, intervino personal de la Comisaría de Ubajay, dependiente de la Jefatura Departamental de Policía Colón. El conductor del micro, un hombre de 33 años, fue trasladado al Centro de Salud Doctor Diego Paroissien para recibir atención médica. Tras ser examinado por los profesionales, se constató que el chofer no presentaba lesiones.

De acuerdo con lo publicado por El Entre Ríos, el tránsito en el sector se mantuvo normal mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del choque.