El procedimiento fue realizado por el equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), en conjunto con trabajadores de nuestra institución y con el acompañamiento de un equipo especializado proveniente de Rosario.

Desde el Hospital Centenario se destaca el gesto solidario de una familia entrerriana que, en un momento de profundo dolor, respetó la voluntad expresada por la persona fallecida a favor de la donación de órganos, lo que permitió que al menos 3 pacientes en lista de espera accedan a distintos trasplantes.

Finalmente, cabe resaltar la experiencia y compromiso de los profesionales de la Unidad Coordinadora de Trasplantes, como así también de todo el personal del Hospital Centenario que acompañó el proceso de donación.