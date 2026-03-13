La iniciativa surgió como consecuencia de lo dialogado en el Guale Consciente, un festival sociocultural destinado a poner sobre la mesa las consecuencias del tráfico y consumo de drogas en el departamento Gualeguaychú. Será la tercera actividad de la iniciativa comunitaria, ya que ya se desarrollaron dos paneles de diálogo.

El Panel de comunicación es consecuencia de la necesidad de llegar a más personas. “Necesitamos amplificar la voz”, fue una de las grandes conclusiones de la primera jornada del festival. “Si el problema tiene la dimensión que acá se está exponiendo, no deberíamos ser 40 personas conversando, deberíamos ser miles”, fue otra de las frases que resonó y generó consenso en quienes se acercaron el sábado pasado a la zona portuaria para el panel de diálogo Poderes del estado, narcotráfico y consumo problemático.

Así entendida la dificultad, desde el ECA, el conjunto de organizaciones que llevan adelante la propuesta, se pusieron a la tarea de construir esta tercera instancia que, según sus hacedores, “fortalecerá los lazos comunitarios y permitirá tener un lazo directo entre los diferentes actores sociales que hacen a nuestro día a día. Y en eso, la comunicación tiene un rol central e indiscutible”.

El panel se estructuró en sectores o perfiles de medios y/o comunicadores, con la intención de que todas las voces circulen. En esa línea, se planteó buscar una representación pensada de la siguiente manera:

· Medios independientes cooperativos

· Medios independientes

· Medios tradicionales

· Medios de resorte provincial

· Medios de resorte nacional

· Influencers

Según el equipo de trabajo del Guale Consciente, la propuesta fue muy bien recibida por comunicadores y el panel cuenta con las representaciones buscadas, con comunicadoras y comunicadores de trayectoria en la ciudad, el departamento, la provincia y una voz desde lo nacional.

Además, se convocó a la organización Puente a Gualeguaychú, desde donde se definen como estudiantes gualeguaychuenses repartidxs por el país y vincula jóvenes de diversas edades, con una fuerte impronta comunitaria, amplia y diversa. Así planteada, esta actividad tendrá una duración de dos horas y se llevará a cabo el lunes 16 de marzo desde las 19:30 horas en 25 de Mayo 731. La propuesta es abierta y gratuita y busca, específicamente, la mayor participación de la comunidad, porque ¡Necesitamos amplificar la voz!

¿Quién propone?

Guale Consciente es una iniciativa del ECA (Espacio Cultural Asociativo), un dispositivo de vinculación de organizaciones de base territorial para crear y potenciar acciones de impacto comunitario. Actualmente, el ECA está conformado por cuatro organizaciones: la Asociación Civil Primeras Madres Cuidadoras de Gualeguaychú, la Cooperativa de Trabajo La Táfila Ltda., la Sala Sinergia Teatral y la Cooperativa de Trabajo Arqueoterra Ltda. Además, puntualmente para esta iniciativa se sumó la Asociación Civil Proyecto Unir.

Para más información sobre el ECA podes visitar el perfil de Instagram: @eca.espacioculturalasociativo