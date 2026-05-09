Este sábado por la mañana, alrededor de las 11 horas, tuvo lugar un siniestro vial en el kilómetro 55,5 de la Ruta Nacional Nº14, en el sur entrerriano. El incidente involucró a una camioneta Toyota SW4 que perdió el control y terminó impactando contra un camión que se encontraba detenido sobre la banquina.

Según informaron las autoridades, el hecho se produjo luego de que la camioneta chocara contra un perro que estaba sobre la calzada. Tras el impacto, el conductor realizó una maniobra para intentar controlar el vehículo, pero terminó colisionando contra un camión Scania 113 con semirremolque estacionado al costado de la ruta. , El camión, que llevaba una carga de chocolate frío, era conducido por un hombre de 28 años, domiciliado en la provincia de Corrientes.

Por fortuna, al momento del choque, el joven camionero estaba fuera del rodado revisando el sistema de luces, por lo que no se encontraba dentro de la cabina. A pesar de la violencia del impacto, no hubo personas heridas.

En la camioneta viajaba una familia oriunda de Buenos Aires que se dirigía hacia el norte argentino. Entre los ocupantes había menores de edad, aunque ninguno sufrió lesiones. De todas maneras, los menores fueron asistidos preventivamente en el lugar por personal de la ambulancia del Hospital Centenario.

El tránsito permaneció asistido y reducido a un carril mientras se desarrollaban las tareas correspondientes. Intervinieron personal de la Comisaría Séptima, Gendarmería Nacional, Bomberos de Ceibas y la Policía Científica para realizar las pericias de rigor.